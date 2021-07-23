В Забайкалье прервано движение по Транссибу в обоих направлениях

Причина - подмыв моста на перегоне Куэнга – Укурей, кроме того подмыта федеральная автотрасса «Амур» и региональные автодороги



На Забайкальской железной дороге из-за подмыва моста на перегоне Куэнга – Укурей остановлено движение поездов в обоих направлениях. Ожидается задержка пассажирского поезда №12 сообщением Самара – Владивосток, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.



К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. На Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В режим повышенной готовности приведены силы путеремонтного комплекса, оперативного реагирования.



Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. РЖД принимает все необходимые меры по скорейшему вводу поездов в график движения.



Куэнга — река в Забайкальском крае, левый приток Шилки. Берёт начало на юго-восточном склоне Нерчинско-Куэнгинского хребта.



Кроме того, в крае перекрыта федеральная трасса «Амур» Чита-Хабаровск на 193-м километре в районе села Богомягково Шилкинского района связи с размывом проезжей части. Дорожные службы ведут работы по обеспечению проезда, производится отсыпка скальным грунтом, сообщает пресс-служба краевой администрации.



Из Читы в Шилку и Нерчинск можно проехать по альтернативному пути по автодороге Чита-Забайкальск до Могойтуя, затем по региональной трассе Могойтуй-Сретенск-Олочи до Митрофаново. Проезд открыт только для легкового транспорта.



Отметим, в настоящее время нет проезда по дорогам регионального значения: подъезд к Нерчинску со стороны федеральной трассы «Амур»; Чернышевск-Букачача в селе Мильгидун разрушен мост; подъезд к селу Новый Олов - на 2, 9 и 13 километрах выход воды на проезжую часть; дорога Чернышевск – Икшица - выход воды на втором и третьем километрах; дорога Дарасун-Солнцево на 130-м километре в районе села Размахнино смыло объезд; на 203 километре дороги Могуйтуй-Сретенск-Олочи между Нерчинском и Сретенском закрыт проезд через мост. Настоятельно рекомендуется в целях безопасности отказаться от поездок по дорогам в районах, где наблюдается выход паводковых вод.



Фото: company.rzd.ru



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