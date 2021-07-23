В Бурятии перед судом предстанет зицпредседатель фирмы

Создание фиктивного юридического лица потребовалось для контрабанды леса



В Бурятии завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам республиканской таможни по части 1 статьи 173.2 УК РФ. В незаконном использовании документов для создания юридического лица обвиняется 36-летний местный житель, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По версии следствия, в августе 2020 года мужчине за вознаграждение предложили стать директором коммерческой фирмы. Как установили следователи, он понимал, что становится подставным лицом в качестве единственного участника организации и как юрлицо может совершать финансовые операции либо сделки, связанные с получением денежных средств или иного имущества. Для регистрации юридического лица он предоставил свои документы



Выяснилось, что фиктивно созданная подставная фирма была необходима для ведения финансовых операций, связанных с контрабандой лесоматериалов.



Зицпредседателю грозит максимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.



Фото: pixabay.com



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