В Улан-Удэ вручена награда школьнику, вставшему на защиту своего дедушки

Подросток пострадал от рук пьяной компании взрослых злоумышленников, которых ждет суд



В Улан-Удэ сегодня, в преддверии Дня сотрудника органов следствия, наградили школьника, который встал на защиту своего дедушки от вымогавших деньги пьяниц. Вместе с мамой его пригласили на собрание в следственное управление, где его руководитель Вячеслав Сухоруков в торжественной обстановке вручил подростку медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага»



Он отметил, что в столь юном возрасте мальчик не растерялся, принял смелое решение встать на защиту пожилого родственника, дал отпор пьяным соседям, и затем перед лицом опасности вел себя отважно и стойко. Матери мальчика руководитель передал цветы и поблагодарил за достойное воспитание сына – настоящего мужчины, готового к героизму и самопожертвованию, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.











Производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении на ребенка, находится на завершающей стадии. В ближайшее время будет завершено ознакомление участников с собранными доказательствами, после чего сформировано обвинительное заключение, с которым дело подлежит передаче прокурору, и затем – направлению в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru В Улан-Удэ сегодня, в преддверии Дня сотрудника органов следствия, наградили школьника, который встал на защиту своего дедушки от вымогавших деньги пьяниц. Вместе с мамой его пригласили на собрание в следственное управление, где его руководитель Вячеслав Сухоруков в торжественной обстановке вручил подростку медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага»Он отметил, что в столь юном возрасте мальчик не растерялся, принял смелое решение встать на защиту пожилого родственника, дал отпор пьяным соседям, и затем перед лицом опасности вел себя отважно и стойко. Матери мальчика руководитель передал цветы и поблагодарил за достойное воспитание сына – настоящего мужчины, готового к героизму и самопожертвованию, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Напомним, 7 апреля вечером в Улан-Удэ пьяная компания жителей одного из домов, состоящая из двух мужчин и двух женщин, по данным следствия, напала в подъезде на мальчика, который накануне воспротивился тому, что они выпрашивали деньги на спиртное у его дедушки. Взрослые жестоко избили ребенка и похитили у него деньги. После возбуждения уголовного дела все нападавшие были задержаны и затем заключены под стражу. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил наградить смелого мальчика за проявленную отвагу.Производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении на ребенка, находится на завершающей стадии. В ближайшее время будет завершено ознакомление участников с собранными доказательствами, после чего сформировано обвинительное заключение, с которым дело подлежит передаче прокурору, и затем – направлению в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru

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