В Улан-Удэ вновь прекращается подача горячей воды

С 26 июля по 4 августа будет приостановлена работа Улан-Удэнской ТЭЦ-1



В Улан-Удэ с 26 июля по 4 августа ТЭЦ-1 остановит теплофикационное оборудование для проведения плановых ремонтных работ, согласованных с администрацией города, сообщает пресс-служба энергокомпании ТГК-14.



В 05:00 часов 26 июля будет произведена остановка основного оборудования станции. В 08:00 часов прекратится подача горячей воды потребителям Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов, подключенным к ТЭЦ-1. Персонал компании «Генерация Бурятии» (филиал ТГК-14) проведет полную ревизию и ремонт оборудования, задействованного в теплоснабжении города. Именно поэтому ремонтные работы возможны только при полной остановке станции и отключении теплосети

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В период остановки ТЭЦ-1 филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс» произведет плановые ремонты на тепломагистралях города. Это позволит обновить обветшавшие участки трубопроводов и продлить срок их эксплуатации.



Проведенные ранее гидравлические испытания выявили больше ста поврежденных участков на тепловых сетях города. Их итоги показывают, что уровень износа тепловых сетей остается высоким.

Ремонтные работы планируется завершить 4 августа, после чего с 5 августа начнется подключение потребителей столицы Бурятии к горячему водоснабжению.



Напоминаем, что причины и сроки отключения горячего водоснабжения у потребителей оперативно отражаются на Интерактивной карте ЖКХ.



Проводимые плановые ремонты нацелены на повышение надежности функционирования оборудования ТЭЦ-1 и теплоснабжения города в предстоящий осенне-зимний период, отмечают в ТГК-14.



Фото: news.tgk-14.com





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