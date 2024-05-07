Общество 07.05.2024 в 15:32

В Октябрьском районе Улан-Удэ сгорела баня

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Октябрьском районе Улан-Удэ сгорела баня

В Октябрьском районе Улан-Удэ сгорела баня, сообщили в главном управлении МЧС России по Бурятии. По предварительным данным пожар был вызван нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Возгорание ликвидировано огнеборцами МЧС России на площади 20 квадратных метров.

Жителям Бурятии напомнили о правилах пользования печью в доме или бане:

- не оставляй топящуюся печь без присмотра;

- не допускай перекала печи;

- не располагай легковозгораемые предметы и материалы возле источника огня;

- предтопочный лист 50 на 70 сантиметров обязателен.


Фото: МЧС России

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