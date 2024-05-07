Бурятские питомники представили местные саженцы на выставке в Монголии

В Монголии в городе Сухэ-Батор 6 мая прошло официальное открытие выставки-ярмарки саженцев. Свои плодово-ягодные и декоративные культуры представили бурятские питомники «Тохойские саженцы» и «Баргузин». Помимо зеленых насаждений на ярмарке представили средства защиты растений и удобрения от «НПО Арго М1», сообщили в Минсельхозпроде Бурятии.

- Наши предприятия привезли 10400 саженцев более двадцати наименований плодовых, ягодных и декоративных культур – это районированные сорта яблони, вишни, смородины и другие. Из-за схожих природных условий и морозо- и жароустойчивых свойств, наши сорта уже давно зарекомендовали себя на монгольском рынке. Спрос сегодня на ярмарке превышает предложение. Питомники республики заключили контракты на будущую поставку и увеличат объемы производства саженцев в несколько раз, - рассказал председатель комитета по развитию сельских территорий Минсельхоза Бурятии Евгений Цыбиков.

В министерстве напомнили, что соседняя страна с 2021 года реализует экологический проект по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев», именно такое количество саженцев намерены высадить к 2030 году власти Монголии.

Фото: Минсельхозпрод РБ