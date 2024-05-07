Происшествия 07.05.2024 в 16:24

Житель Бурятии задушил жену после 26 лет совместной жизни

Супруги весь день пили алкоголь, а потом поссорились
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии задушил жену после 26 лет совместной жизни
5 мая в одном из домов в селе Каленово Иволгинского района произошло убийство 44-летней женщины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимого 54-летнего гражданского мужа покойной. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина и женщина проживали вместе на протяжении 26 лет в селе Каленово. В течение дня гражданские супруги распивали спиртное. Поздно вечером между ними на почве ревности и дальнейших намерений женщины о продолжении возлияния произошла ссора. Не выдержав давления с ее стороны, обвиняемый сначала несколько раз ударил жену вилкой, а затем задушил ее. Через некоторое время мужчина попытался реанимировать супругу, но безрезультатно.

В настоящее время злоумышленнику уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.

Фото: «Номер один»
Теги
убийство

Все новости

Житель Бурятии задушил жену после 26 лет совместной жизни
07.05.2024 в 16:24
9 мая в Улан-Удэ похоронят спецназовца, штурмовавшего Гостомель
07.05.2024 в 16:07
Воспитанники Кабанского социального центра привели в порядок мемориал Воинской славы
07.05.2024 в 15:45
В Бурятии более тысячи жителей оштрафовали за самовыгул собак и отсутствие у них регистрации
07.05.2024 в 15:36
В Октябрьском районе Улан-Удэ сгорела баня
07.05.2024 в 15:32
Сотрудники ЛВРЗ приняли участие в районном митинге в честь Дня Победы
07.05.2024 в 15:15
В Бурятии хотят снизить численность больших бакланов
07.05.2024 в 15:10
Бурятские питомники представили местные саженцы на выставке в Монголии
07.05.2024 в 15:04
В Бурятии в селе Верхняя Иволга капитально ремонтируют улицу Центральную
07.05.2024 в 14:29
В Улан-Удэ одну пропавшую женщину нашли мертвой, а другую - живой
07.05.2024 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
В Улан-Удэ одну пропавшую женщину нашли мертвой, а другую - живой
Обе горожанки нуждались в постоянной медицинской помощи
07.05.2024 в 14:09
Обвиняемый в грабеже житель Улан-Удэ пытался сбежать из зала суда
Происшествие случилось во время оглашения приговора
07.05.2024 в 11:54
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
Горожанка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве
07.05.2024 в 11:04
В Бурятии горит Муйский район
За ночь и утро там возникло уже 7 новых лесных пожаров, в районе введен режим ЧС
07.05.2024 в 10:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru