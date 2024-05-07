Житель Бурятии задушил жену после 26 лет совместной жизни

5 мая в одном из домов в селе Каленово Иволгинского района произошло убийство 44-летней женщины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимого 54-летнего гражданского мужа покойной. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина и женщина проживали вместе на протяжении 26 лет в селе Каленово. В течение дня гражданские супруги распивали спиртное. Поздно вечером между ними на почве ревности и дальнейших намерений женщины о продолжении возлияния произошла ссора. Не выдержав давления с ее стороны, обвиняемый сначала несколько раз ударил жену вилкой, а затем задушил ее. Через некоторое время мужчина попытался реанимировать супругу, но безрезультатно.В настоящее время злоумышленнику уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: «Номер один»