Общество 07.05.2024 в 15:36

В Бурятии более тысячи жителей оштрафовали за самовыгул собак и отсутствие у них регистрации

Больше всего протоколов составили в Заиграевском и Селенгинском районах
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии более тысячи жителей оштрафовали за самовыгул собак и отсутствие у них регистрации

С начала года в Бурятии составлено 1 172 протокола в области обращения с животными. Из них 631 - за допущение самовыгула собак, 534 - за отсутствие у них регистрации. Владельцы, допустившие такие нарушения, заплатят штраф от 3 до 5 тысяч рублей, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Наибольшее количество протоколов составлено в Заиграевском районе — 190. На втором и третьем месте оказались Селенгинский (135) и Иволгинский (79) районы.

Также специалисты отметили Муйский район. Там с конца февраля составлено 40 протоколов. Ранее такая работа в районе проводилась не на должном уровне. За последний месяц увеличение в составлении протоколов отмечается также в Мухоршибирском районе.

«Хуже всех отработали в Окинском и Тункинском районах. Там с начала года было составлено по 4 протокола», - уточнили в управлении ветеринарии.

Фото: «Номер Один»

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