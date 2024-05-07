Общество 07.05.2024 в 15:45

Воспитанники Кабанского социального центра привели в порядок мемориал Воинской славы

Они очистили от прошлогодней листвы и веток территорию у памятника и выкрасили постамент памятника серебряной краской
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Текст: Служба информации "Номер один"
Воспитанники Кабанского социального центра привели в порядок мемориал Воинской славы

Накануне Дня Победы воспитанники Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, провели субботник на мемориале Воинской славы в с. Береговая Кабанского района.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Воспитанники очистили от прошлогодней листвы и веток территорию у памятника и выкрасили постамент памятника серебряной краской.

- Эта акция важна для нас, так как мы хотим, чтобы молодежь Кабанского района помнила о подвигах героев! Никто не забыт, ничто не забыто! Мы помним и чтим память наших героев, воевавших с нацисткой Германией. Наш долг - помнить и чтить память всех наших воинов, защитников нашей Родины, - поделились ребята после окончания работ.

По мнению директора учреждения Андрея Зарубина, такие небольшие добрые дела помогают ребятам становиться дружнее, способствуют пониманию того, какие лишения и тяготы выпали на долю нашим предкам.

- Благоустройство памятников- эта дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Ведь недаром говорится, что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего, - сказал руководитель Кабанского центра.


Фото: минсоцзащиты РБ

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