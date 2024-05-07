Общество 07.05.2024 в 15:10

В Бурятии хотят снизить численность больших бакланов

Сейчас ученые ищут менее затратный способ снижения его популяции
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии хотят снизить численность больших бакланов

В Бурятии состоялось совещание научно-исследовательской группы по определению численности большого баклана в республике Бурятия.

До конца ноября эксперты - орнитологи БГУ во главе с профессором Цыдыпжапом Доржиевым проведут работы по сбору сведений с целью определения численности птицы, мест его концентрации, гнездования, анализу полученных данных.

- Работы пройдут во всех районах республики. По результатам учёные представят отчёт с разработанными рекомендациями по снижению численности большого баклана, - сообщил начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Денис Крылов.

Напомним, в прошлом году на основании проведенных исследований БГУ оценка численности баклана составила более 49 тысяч особей. На основе научного отчета было рекомендовано провести регулирование численности 3000 особей баклана. Было добыто 2548 особей.

- Проведённый анализ показал малоэффективность данного способа для борьбы с его численностью. Этот способ затратен для охотников, добытая продукция не имеет коммерческой ценности и не пригодна в пищу, - подчеркнули в Бурприродзоре.

Теперь учёные придумают другие способы снижения численности баклана в республике Бурятия.

Напомним, решение об отстреле бакланов в Бурятии — преимущественно в районах, прилегающих к Байкалу,— было принято в 2022 году. Решение основывалось на массовых жалобах местных жителей на исчезновение из-за бакланов рыбы, которую они привыкли постоянно потреблять в пищу.


Фото: Номер один

 

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