Общество 07.05.2024 в 14:29

В Бурятии в селе Верхняя Иволга капитально ремонтируют улицу Центральную

Она обеспечивает подъезды к социально значимым объектам
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии в селе Верхняя Иволга капитально ремонтируют улицу Центральную

В Бурятии стартовал капитальный ремонт улицы Центральной в селе Верхняя Иволга. Её протяженность составляет более 1100 метров.

«На сегодня завершена планировка и уплотнение верхнего слоя основания из ЩПС. Приступили к устройству ливневой канализации, установке дождеприёмных колодцев и труб. На объекте задействовано 5 единиц спецтехники», - сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии.

Как отметили в министерстве, дорога обеспечивает подъезд к сельскому дому культуры. На территории ДК расположен памятник воинам-землякам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая у мемориала собираются жители села, чтобы почтить память героев. Благодаря ремонту подъезд к памятнику станет более комфортным и удобным.

В рамках двухгодичного контракта подрядчик уложит новый асфальт на данном участке дороги, установит освещение, обустроит тротуары, обозначит пешеходные переходы.

Фото: Минтранс РБ

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