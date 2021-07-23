В Забайкалье включается временная схема перевозки пассажиров по Транссибу

Поезд Владивосток – Москва остановлен в Чите, его пассажиры отправятся чартерным рейсом в Хабаровск 24 июля



РЖД, несмотря на приостановку движения поездов на перегоне Куэнга – Укурей в Забайкальском крае, предпринимает все меры для перевозки пассажиров по маршрутам следования, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.



В настоящий момент с востока к участку подъехали три поезда: Владивосток – Москва (№ 1), Владивосток – Самара (№ 11), Благовещенск – Чита (№ 391). Пассажиры этих поездов будут перевезены на автобусах от станции Чернышевск до станции Шилка. После этого они проследуют на поездах до мест назначения.



С запада к участку подошел поезд Самара – Владивосток (№ 12), его пассажиры также будут перевезены на автобусах от Шилки до Чернышевска и далее проследуют на поезде.



Поезд Владивосток – Москва (№ 2) остановлен в Чите. Его пассажиры будут размещены в гостиницах и отправлены чартерным рейсом в Хабаровск в субботу 24 июля, а затем отправятся к местам назначения поездами.



Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием.



О перевозках пассажиров по барьерному участку 24 июля будет сообщено дополнительно.







Правительство региона ввело режим чрезвычайной ситуации.



Фото: zabzd.rzd.ru РЖД, несмотря на приостановку движения поездов на перегоне Куэнга – Укурей в Забайкальском крае, предпринимает все меры для перевозки пассажиров по маршрутам следования, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.В настоящий момент с востока к участку подъехали три поезда: Владивосток – Москва (№ 1), Владивосток – Самара (№ 11), Благовещенск – Чита (№ 391). Пассажиры этих поездов будут перевезены на автобусах от станции Чернышевск до станции Шилка. После этого они проследуют на поездах до мест назначения.С запада к участку подошел поезд Самара – Владивосток (№ 12), его пассажиры также будут перевезены на автобусах от Шилки до Чернышевска и далее проследуют на поезде.Поезд Владивосток – Москва (№ 2) остановлен в Чите. Его пассажиры будут размещены в гостиницах и отправлены чартерным рейсом в Хабаровск в субботу 24 июля, а затем отправятся к местам назначения поездами.Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием.О перевозках пассажиров по барьерному участку 24 июля будет сообщено дополнительно. Напомним , 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы.Правительство региона ввело режим чрезвычайной ситуации.Фото: zabzd.rzd.ru

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