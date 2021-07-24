В Бурятии антиковидные проверки добрались до курортов

В Горячинске приостановлена работа магазина «Байкальские сувениры»



Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия продолжаются проверки по контролю соблюдения ограничений, введённых на территории республики, в том числе совместно с мобильными группами, во всех муниципальных образованиях республики.



В ходе проверок в Прибайкальском районе, с. Горячинск на 2 объектах установлены нарушения. По санкции Роспотребнадзора попали магазин «Байкальские сувениры» и магазин «Продукты».



Ведомство нашло нарушения «дезинфекционного режима, несоблюдение социального дистанцирования, отсутствие места для сбора и временного хранения отходов, некачественное проведение утреннего фильтра, отсутствие личных медицинских книжек у персонала, формальный подход к проведению профилактических мероприятий и др.»



По всем фактам возбуждены административные производства, деятельность магазина «Байкальские сувениры» в итоге была приостановлена, а должностное лицо магазина «Продукты» получил штраф в размере 50 тысяч рублей.



Фото: «Номер один»



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.