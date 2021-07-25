Сотни жителей Улан-Удэ сидели без электричества несколько часов из-за очередных неисправностей

Под отключение попали жители Железнодорожного и Октябрьского районов



Накануне в Железнодорожном и Октябрьском районах происходили небольшие аварии на сетях, из-за чего тысячи потребителей оставались без электричества несколько часов.



Так, в Железнодорожном районе из-за неисправности на сетях под отключение электроэнергии попали потребители ул. Буйко, Фадеева, Сосновая, Чаадаева, Уссурийская, пер. Уссурийский, Иванова, 19, ЦТП мкр. Орешкова. Подключение потребителей проводилось поэтапно. Самое долгое время отключения составило 3 часа 24 минуты.



В Октябрьском районе из-за неисправности без электричества на 2 с лишним часа остались без света потребители ул. Боевая, Столбовая, Павлова, Сахьяновой.



Фото: pixabay.com



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