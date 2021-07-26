Компания из Бурятии планирует начать поставки пряжи в Казахстан и Японию

Экспортироваться будет гребенная шерсть в натуральном и крашенном виде под брендом Azhur-wool





В нынешнем году Байкальский текстильный комбинат начнет поставки в Казахстан, проведены переговоры с производителями, использующими в своем производстве шерстяную пряжу: «Тэгам», Alem-BT, ТОО «Универсал-Реклама», сообщил исполнительный директор комбината Алексей Спиридонов.



«На экспорт планируем поставлять гребенную пряжу в натуральном и крашенном виде высокого качества, согласно требований ГОСТа. Ведутся переговоры с Японией. Это перспективный рынок для нас. Сейчас изучаем наших потенциальных клиентов, такие компании, как: DiakeitoCo.,LTD, Motohiro & Co.,LTD, Taiyo Woolen Spinning Co., LTD. Потенциальные префектуры Японии для экспорта с расположенными там текстильными производствами: Гифу, Сидзуока, Айти и Миэ. Мы рассчитываем, что более 20% всей готовой продукции мы будем отгружать туда. С 2024 года мы планируем производить до 60 тонн пряжи в месяц», - рассказал он.



Как сообщили в Фонде регионального развития Бурятии, комбинат в феврале начал выпуск новой линейки готовых изделий из тонкой шерсти бурятских овец, в том числе с национальным орнаментом: пледы, палантины, носки, шапки, шарфы, термобельё под брендом Azhur-wool. Уже со следующего года здесь запустят производство верхнего вязаного трикотажа для школьников: жилеты и жакеты. В чулочно-носочном и вязальном цехах сейчас полная загрузка, идет подготовка ассортимента к зимнему сезону. Производство оснащено самым современным программным обеспечением, она позволяет вязать разнообразные переплетения: гладь, жаккардовые, структурные, рельефные, ажурные, с рисунком.



«Из отходов, которые идут с прядильного производства, будем изготавливать одеяла, подушки, спальники и различные утеплители. Мы стремимся к замкнутому циклу безотходного производства, поэтому в дальнейшем стоит план - установить собственную промышленную мойку. Это позволит контролировать этапы классировки и первичной обработки шерсти для получения качественного сырья при изготовлении конкурентоспособной пряжи на российском и международном рынках, - отметил исполнительный директор.



Сейчас мытую шерсть привозят из Хакасии и Забайкальского края, где развито разведение тонкорунных овец. В Бурятии шерсть пока закупается в малых количествах, так как республика может предложить только грубую и полугрубую шерсть. Комбинат для производства качественной пряжи использует тонкорунную шерсть. Ведутся переговоры с министерством сельского хозяйства Бурятии в контексте развития овцеводства в регионе для обеспечения сырьевой безопасности предприятия.



Байкальский текстильный комбинат - единственное предприятие в Сибири и на Дальнем Востоке по производству гребенной пряжи с содержанием шерсти более 70%. Компания готова принимать мытую шерсть от овцеводческих предприятий соседних регионов. По словам исполнительного директора Алексея Спиридонова, комбинат способен обеспечить пряжей около 30% российского рынка. Также компания ведет активную работу по внешнеэкономической деятельности. Продукция предприятия очень востребована по России и странам СНГ, особенно для регионов с холодным климатом. Также есть запросы из Европы и Латинской Америки.



Фото: Фонд регионального развития



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