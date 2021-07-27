Пункты вакцинации от COVID-19 в Улан-Удэ появились на картах Гугл и Яндекс

К ним проложить маршрут в онлайн-режиме

Это стало возможным благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы», сообщает Центр управления регионом.



На картах собраны данные почти о 6000 объектах. Теперь каждый житель России может найти адрес ближайшего пункта вакцинации и построить до него маршрут.



В Google Картах в карточки пунктов вакцинации также добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф, чтобы пользователь мог получить официальную информацию о коронавирусе и ответы на самые распространенные вопросы.



Фото: скриншот

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