Бурятстат сообщил о росте средней зарплаты до 88,8 тысячи рублей

За январь – март 2026 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций республики (без внешних совместителей) составила 202 346 человек. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает издание «МК в Бурятии» со ссылкой на Бурятстат.Наибольший рост числа занятых отмечен в сфере административных и сопутствующих услуг — плюс 16,1%, а также в операциях с недвижимостью (плюс 9,8%), транспортировке и хранении (плюс 8,5%), профессиональной и научной деятельности (плюс 8,3%).Снижение зафиксировано в водоснабжении и водоотведении (минус 11,6%), гостиничном бизнесе и общепите (минус 8,4%), строительстве (минус 8,0%), сельском и лесном хозяйстве (минус 5,4%), обрабатывающих производствах (минус 2,7%).Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций за первый квартал 2026 года составила 88 832 рубля, что на 18,6% выше уровня января – марта 2025 года.Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в добыче полезных ископаемых — почти 200 тысяч рублей (рост на 47,8%). Далее следуют финансовая и страховая деятельность (125 тысяч рублей, плюс 21%), транспортировка и хранение (118,8 тысячи, плюс 10%), строительство (106,8 тысячи, плюс 28,4%), профессиональная и научная деятельность (102,9 тысячи, плюс 15,1%), энергетика (98,9 тысячи, плюс 15,3%).

Ниже всего зарплаты в гостиничном бизнесе и общепите (54,5 тысячи), операциях с недвижимостью (52,2 тысячи), административных услугах (60,2 тысячи), прочих видах услуг (62,4 тысячи), сельском и лесном хозяйстве (66,6 тысячи), торговле (67,2 тысячи), водоснабжении (68,5 тысячи).

Зарплата в образовании выросла на 22,7% до 71,8 тысячи рублей, в здравоохранении — на 18,2% до 78,4 тысячи, в культуре и спорте — на 13,5% до 61,8 тысячи, в госуправлении — на 16,1% до 87,4 тысячи.

Фото: Номер один