Общество 04.06.2026 в 15:33
В Забайкалье курьерам платят 10% от мошеннических сумм
Пойманный с поличным пособник мошенников, признался, что хотел заработать много денег за один раз
Текст: Иван Иванов
Сотрудники уголовного розыска в Чите задержали 19-летнего жителя Шилки, подозреваемого в мошенничестве в отношении пяти пожилых женщин. Как сообщает портал "CHITA.RU", за одни сутки в полицию поступило пять заявлений от читинок, которые после звонка неизвестных отдали наличные деньги пришедшему к ним домой молодому человеку.
Схема обмана во всех случаях была одинаковой. Злоумышленники звонили пенсионеркам на стационарные телефоны и сообщали, что их внучка или дочь в магазине случайно толкнула дверь, которая упала на маленького ребенка. Для освобождения родственницы от уголовной ответственности и лечения пострадавшего ребенка требовались деньги. Напуганные и растерянные читинки отдали накопления в сумме от 150 до 500 тысяч рублей. Позже, созвонившись с родственниками, они узнали, что никакой неприятной ситуации не происходило. Одна из женщин сказала полицейским, что считала себя умной и не верила, что может поверить мошенникам.
Задержанный признался, что хотел заработать один раз нормальную сумму и больше не заниматься подобным. «Как и другим пособникам телефонных мошенников, в мессенджере ему предложили заработать. Забрав наличные у пенсионерок, он оставлял себе 10% от суммы, переводив остальное на счета, указанные интернет-куратором.
Задержанный забайкалец допрошен в качестве подозреваемого в совершении мошенничества и в соответствии со статьей 91 УПК РФ помещен в изолятор временного содержания. Следователь намерен ходатайствовать перед судом об его аресте», — сообщили в УМВД России по городу Чите. Санкция вменяемой курьеру статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Фото: нейросеть
Схема обмана во всех случаях была одинаковой. Злоумышленники звонили пенсионеркам на стационарные телефоны и сообщали, что их внучка или дочь в магазине случайно толкнула дверь, которая упала на маленького ребенка. Для освобождения родственницы от уголовной ответственности и лечения пострадавшего ребенка требовались деньги. Напуганные и растерянные читинки отдали накопления в сумме от 150 до 500 тысяч рублей. Позже, созвонившись с родственниками, они узнали, что никакой неприятной ситуации не происходило. Одна из женщин сказала полицейским, что считала себя умной и не верила, что может поверить мошенникам.
Задержанный признался, что хотел заработать один раз нормальную сумму и больше не заниматься подобным. «Как и другим пособникам телефонных мошенников, в мессенджере ему предложили заработать. Забрав наличные у пенсионерок, он оставлял себе 10% от суммы, переводив остальное на счета, указанные интернет-куратором.
Задержанный забайкалец допрошен в качестве подозреваемого в совершении мошенничества и в соответствии со статьей 91 УПК РФ помещен в изолятор временного содержания. Следователь намерен ходатайствовать перед судом об его аресте», — сообщили в УМВД России по городу Чите. Санкция вменяемой курьеру статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Фото: нейросеть