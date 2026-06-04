В Бурятии трое пьяных пассажиров пытались угнать такси и избили водителя

В Кабанском районе трое молодых людей попытались угнать автомобиль такси и избили 51-летнего водителя. Инцидент произошёл после того, как мужчина выполнил заказ по перевозке компании из соседнего города до одного из сёл Забкрая.

В пути пассажиры распивали спиртное, а по прибытии в пункт назначения потребовали везти их дальше, в Иркутск.

- На территории района один из них попросил сделать остановку, но когда таксист вернулся к машине, за рулём уже сидел один из пассажиров. Он отказался покидать водительское место, нанёс водителю удар кулаком по лицу и попытался уехать. Однако таксист сумел вырваться из потасовки, сесть в машину и уехать, - рассказали в МВД республики.

В ближайшем селе мужчина обратился в полицию и всех причастных к нападению задержали. В отношении 25-летнего ранее судимого жителя было возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один