В Бурятии отправили под домашний арест директора ООО «Серебряный Байкал»

В Бурятии директора ООО «Серебряный Байкал», продавшей «смертельный тур» на Байкал, отправили под домашний арест. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел ходатайство руководителя Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

Накануне владелице турфирмы предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«По результатам рассмотрения ходатайства в отношении директора общества избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, 19 мая в местности «Черепаха», расположенной вблизи села Турка Прибайкальского района, в результате опрокидывания аэролодки «Север-750» погибли 5 человек.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца судна, а в отношении судоводителя – в виде домашнего ареста.