В Улан-Удэ иномарка сбила на «зебре» женщину и двух девочек

Сегодня днем на улице Сахьяновой в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе сбили сразу трех человек.

Водитель автомашины «Тойота Рав 4» наехал на 70-летнюю женщину, 4-летнюю девочку и 12-летнюю школьницу.

«Пешеходы доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Выясняются все обстоятельства произошедшей аварии», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.