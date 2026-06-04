Происшествия 04.06.2026 в 15:29

В Улан-Удэ иномарка сбила на «зебре» женщину и двух девочек

ДТП случилось на улице Сахьяновой
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ иномарка сбила на «зебре» женщину и двух девочек
Фото: ГАИ Бурятии

Сегодня днем на улице Сахьяновой в Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе сбили сразу трех человек.

Водитель автомашины «Тойота Рав 4» наехал на 70-летнюю женщину, 4-летнюю девочку и 12-летнюю школьницу.

«Пешеходы доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Выясняются все обстоятельства произошедшей аварии», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.

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