В Бурятии сняли ограничения на посещение природного парка «Мамай»

В Бурятии сняли ограничения на посещение особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Мамай». Об этом сообщили в БУ «Бурприрода».

Гостей просят соблюдать правила личной (в лесу клещи, медведи) и пожарной безопасности. Получить согласование на посещение ООПТ можно онлайн через сайт www.burpriroda.ru.

Напомним, запрет на посещение природного парка вводили 4 мая в связи с лавинной опасностью.