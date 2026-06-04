Над лесами Бурятии распылили отраву для хвойной волнянки

В лесах Бурятии идет активная обработка от хвойной волнянки и сибирского шелкопряда. Для этих целей задействовали 12 самолетов АН-2 с оборудованием для ултромалообъемного распыления биологического препарата – дефилигнум.

При этом самолеты кружат над лесом только в безветренную погоду. Пилоты работают с 4 утра и до позднего вечера. Такой график и соблюдение условий необходимы для эффективности уничтожения вредителей.

С помощью установки создаётся мелкодисперсный туман из спасительного вещества, который оседает на хвою деревьев. Шелкопряд и волнянка после поедания обработанной хвои погибает.

Очаги были обнаружены в семи районах Бурятии: Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском, общая площадь обработки 374 345,8 га. На сегодняшний день деревья обработаны на площади 225 915,8 га.

«Если с вредителями не бороться – лес погибнет. Гусеницы поднимаются в кроны деревьев и уничтожают хвою, лишая сосны и лиственницу главного органа фотосинтеза. Сильно объеденные насаждения теряют жизненные силы, их прирост прекращается, а ствол становится уязвимым для других вредителей (например, короедов) и болезней», - прокомментировали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.