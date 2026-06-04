В нацпарке Бурятии запечатлели черного статного красавца

В Бурятии сотрудник Тункинского национального парка Игорь Смолин сфотографировал редкого гостя – черного аиста. Птица поселилась неподалеку от его кордона в местности Зимки. Этот статный красавец включен в Красные книги России и республики как уязвимый вид.

«Чёрный аист – это не просто редкая и красивая птица. Это индикатор благополучия экосистемы. Он избегает человека и селится исключительно в глухих, нетронутых лесах вблизи кристально чистых водоёмов», - отметили специалисты.

В Тункинском нацпарке черный аист встречается в равнинной части, по реке Иркут, в окрестностях Койморских и Енгаргинских озер, в урочище «Елоты», в окрестностях сел Шимки, Шулуты и в урочищах «Харагун», «Устье реки Ехэ уhан».