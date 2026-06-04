Общество 04.06.2026 в 17:12

Жители Улан-Удэ получили судимость за банковские карты

Горожане передали карты посторонним

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Текст: Лариса Ситник
Жители Улан-Удэ получили судимость за банковские карты

Житель Улан-Удэ оформил на свое имя сим-карту сотового оператора. Затем в офисе банка он подал заявление об открытии счета и выпуске карты. Однако пользоваться картой он не собирался.

Мужчина за 5000 рублей передал банковскую карту, персональные логин и пароль постороннему человеку. За это он получил вознаграждение в размере 5 000 рублей, которым распорядился по своему усмотрению.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей и рассрочкой его уплаты на 10 месяцев по 10000 рублей ежемесячно.

«Друзья попросили открыть счёт»: в Улан-Удэ студент-юрист признан виновным за передачу банковских карт третьим лицам

В схожую историю вляпался 21-летний студент юрфака из Улан-Удэ. В начале 2023 года парень по просьбе его, как он тогда полагал, «друга» зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчётные счета в банке, указав в анкете подставные контактные данные, а затем передал все это посторонним. Вознаграждение составило 10–15 тысяч рублей.

В дальнейшем по этим счетам прошли сомнительные операции на сумму свыше 700 000 рублей за якобы оказанные услуги подсудимым, которые тот никогда не предоставлял.

Советский районный суд квалифицировал действия подсудимого как сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи и перевода денег. Несмотря на молодой возраст и положительные характеристики суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 100 000 рублей.


Фото: "Номер один"

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