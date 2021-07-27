В Бурятии дикого северного оленя ищут с квадрокоптера

В Байкальском заповеднике состоялась экспедиция по учету «краснокнижного» обитателя горной тундры



В Бурятии в рамках реализации проекта «Спасение хамар-дабанской группировки лесного подвида дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан» при финансовой поддержке фонда «Озеро Байкал» научными сотрудниками Байкальского заповедника завершен первый этап работ по исследованию состояния популяции дикого северного оленя.



Как сообщили в пресс-службе заповедника, его научные сотрудники во время экспедиции обследовали большую часть территории ареала дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан. За 12 дней экспедиции пройдено более 200 км, в том числе около 100 км в местах обитания этого вида. Обследованы участки горной тундры, где ранее не проводились научные изыскания по заявленной теме.



Здесь удалось зарегистрировать следы жизнедеятельности дикого северного оленя, хотя ранее были только предположения о том, что он здесь встречается. С целью обнаружения дикого северного оленя впервые был использован квадрокоптер. Это позволило не только увеличить площадь обследования территории, но и исследовать труднодоступные снежники, расположенные на крутых склонах.



Площадь, обследованная с использованием квадрокоптера, составила около 5 квадратных километров. Сокращено время обследования территории. Благодаря беспилотной авиации удалось зарегистрировать стадо дикого северного оленя - 26 особей находились на одном из отдаленных снежников.



Кроме того, благодаря финансовой поддержке фонда «Озеро Байкал» в этом году было увеличено количество установленных фотоловушек с 4 до 15 штук. Это позволит получить больше сведений о современном состоянии северного оленя (численность, ареал обитания, стации, половозрастную структуру популяции, сроки гона, питание, размножение, этологическую структуру, время линьки, влияние хищников на популяцию).



По данным, полученным в ходе полевых работ, установлено, что численность дикого северного оленя составляет не менее 27 особей, многолетние данные мониторинга подтверждают, что численность популяции стабильная.



В рамках экспедиции предварительно уточнены основные места обитания вида, сеть установленных фотоловушек позволит определить современное состояние северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан. Проектом запланирована еще одна экспедиция в этом году, в рамках которой научные сотрудники заповедника смогут проверить ранее установленные фотоловушки, а также провести обследования в осенний период года.



В 2020 году Байкальский заповедник стал победителем конкурса «Байкальская инициатива 2020», организуемого Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» с проектом «Спасение хамар-дабанской группировки лесного подвида дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан».



Хамар-дабанской группировка дикого северного оленя (лесного подвида) алтае-саянской популяции, обитающая в центральной части хребта Хамар-Дабан, малочисленна и изолирована от основной популяции. Исследуемая группировка северного оленя изучалась последний раз в 1981 году. В XVIII-XIX веках вид был обычен (около 150 особей) и являлся важным звеном в экосистеме. Сегодня он уязвим и включен в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2020), и Красную книгу Республики Бурятия (2013). В Байкальском заповеднике, дикий северный олень – это единственный вид млекопитающих, включенный в Красную книгу Российской Федерации.



Фото: baikalzapovednik.ru



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