Предел цен на рейс Улан-Удэ - Владивосток - 9 900 рублей

В настоящее время стоимость билета снижена и начинается от 7 600 рублей



Единая дальневосточная авиационная компания «Аврора»,



В июле правительство России распорядилось о субсидировании дальневосточных авиаперевозок. На льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа в 2021 году направят 1,58 млрд рублей. Средства, выделенные из резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям рейсов объединенной дальневосточной авиакомпании.



По предварительным расчетам, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов по социальным тарифам на этих востребованных маршрутах.



Во вторник, 27 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске заслушал информацию о создании единой дальневосточной авиакомпании, накануне совершившей свой первый региональный рейс.



«Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2 200 рублей, а максимально - 10 900 рублей. Держите?», - поинтересовался Мишустин у генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика.



Руководители авиакомпании заверили главу правительства, что это решение по ценам на авиабилеты в целом соблюдается. Однако премьер попросил наладить обратную связь с пассажирами, чтобы «мы точно знали: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники».



Мишустин также выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка единой дальневосточной авиакомпании российскими самолетами будут успешно реализованы. К 2025 году авиапарк компании должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства. Глава правительства сообщил, что будет обсуждать этот вопрос в ходе посещения авиапредприятий в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске на этой неделе.



Как ранее отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, планируется закупка 45 самолетов российского производства для компаний.



«Все это расписано по годам. Для вновь создаваемой авиакомпании важна, прежде всего, социальная направленность. Ее задача повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты», – подчеркнул полпред.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans Единая дальневосточная авиационная компания «Аврора», открывающая 19 августа прямой рейс Улан-Удэ – Владивосток , установила предельный размер тарифа в одном направлении установлен на уровне 9 900 рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. «Однако в настоящее время стоимость билета снижена и начинается от 7 600 рублей», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.В июле правительство России распорядилось о субсидировании дальневосточных авиаперевозок. На льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа в 2021 году направят 1,58 млрд рублей. Средства, выделенные из резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям рейсов объединенной дальневосточной авиакомпании.По предварительным расчетам, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов по социальным тарифам на этих востребованных маршрутах.Во вторник, 27 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске заслушал информацию о создании единой дальневосточной авиакомпании, накануне совершившей свой первый региональный рейс.«Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2 200 рублей, а максимально - 10 900 рублей. Держите?», - поинтересовался Мишустин у генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика.Руководители авиакомпании заверили главу правительства, что это решение по ценам на авиабилеты в целом соблюдается. Однако премьер попросил наладить обратную связь с пассажирами, чтобы «мы точно знали: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники».Мишустин также выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка единой дальневосточной авиакомпании российскими самолетами будут успешно реализованы. К 2025 году авиапарк компании должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства. Глава правительства сообщил, что будет обсуждать этот вопрос в ходе посещения авиапредприятий в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске на этой неделе.Как ранее отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, планируется закупка 45 самолетов российского производства для компаний.«Все это расписано по годам. Для вновь создаваемой авиакомпании важна, прежде всего, социальная направленность. Ее задача повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты», – подчеркнул полпред.Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

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