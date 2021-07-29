В Улан-Удэ открыт обновленный сквер Пушкина

Однако его благоустройство будет продолжаться вплоть до 2023 года



В Железнодорожном районе Улан-Удэ сегодня состоялась рабочая приемка обновленного сквера им. А.С. Пушкина с участием мэра города Игоря Шутенкова. За благоустройство сквера по нацпроекту «Жилье и городская среда» жители голосовали в прошлом году на сайте «Активный горожанин», сообщили в пресс-службе городской администрации.



За три месяца здесь обновили тротуарную плитку, установили уличное освещение, отремонтировали постамент и скульптуру Александра Сергеевича Пушкина и многое другое. Однако благоустройство продолжится вплоть до 2023 года – сейчас сквер решили открыть для горожан, так как основные работы уже завершены.



Напомним, сквер в Улан-Удэ открылся в 1999 году в день 200-летия со дня рождения великого русского поэта. За год до этого архитекторы и проектировщики - Ирина Аляскина, Александр Яковлев, Лидия Банзаракцаева, Римма Самданова, Аюр Цыренов и скульптор Александр Миронов разработали проект общественной территории.



«Я тогда привел главного архитектора города Павла Зильбермана и показал, что среди домов остались сады, которые можно сохранить в виде сквера. Это был такой естественный природный кусочек, и дальше мы его насытили содержанием, поставили скульптуру Пушкина в 2000 году», - рассказывает архитектор Александр Яковлев.



Спустя годы здесь приступили к масштабной реконструкции - местные жители проголосовали за благоустройство именно этой общественной территории. Работы ведет подрядная организация «Инвестстрой».



«В 2020 году на сайте «Активный горожанин» мы обсуждали концепцию благоустройства этого сквера и ее реализацию. Рассматривали различные варианты с горожанами, архитекторами, которые создавали этот сквер, с Комитетом городского хозяйства. В результате такого коллективного обсуждения было принято решение и в этом году за три месяца здесь провели реконструкцию. Сквер стал больше, появились новые дорожки, газоны, к старым сохранившимся насаждениями добавили новые. Сквер никогда не поливался, сейчас провели почти 690 метров полива с форсунками. Осталось только обживать сквер и сохранять все то, что сделано», – сказал Игорь Шутенков.



Подрядчик «Инвестстрой» полностью обновил тротуарную плитку общей площадью свыше 1300 квадратных метров, построил новые удобные прогулочные дорожки, установил пять новых торшерных стоек. На новых дорожках появились 12 скамеек и лавочек, в том числе и дизайнерские – из 14 слоев бетона.



Впервые по всей площади сквера была проведена система водополива. Полив газона и деревьев ведется через 79 точек-дождевателей. Посажен газон на привезенном плодородном грунте площадью свыше 1000 квадратных метров, будут высажены 14 елей и 14 берез.



Все работы велись с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан и для детских колясок. Одну дорожку со ступенями заменили на удобный пологий спуск с поручнями.



Отметим, задумка, родившаяся в 1998 году еще не реализована. В следующем году здесь планируется создать «Лукоморье» и установить скульптурные композиции «Дуб», «Ученый кот», «Русалка», построить небольшой амфитеатр. «Мы с депутатами, которые работают на этом округе, уже договорились - будем определять финансирование и делать следующую очередь. Все-таки, сквер мы собираемся не только сохранять, но и развивать» - подчеркнул мэр города.



Также в планах установить видеонаблюдение и украсить рядом стоящую трансформаторную будку граффити на тему сказок Пушкина.



В сквере ежегодно отмечают день рождения поэта – с конкурсами, чтениями и танцевальными номерами. В этом году праздничный вечер в связи с реконструкцией перенесли на осень.



«Я думаю, сквер станет достойной площадкой для проведения культурных мероприятий. Мы, конечно, привлекаем всех поэтов, писателей Бурятии, артистов театров, представителей этнонациональных центров и городской интеллигенции, поэтому мы ждем вас в обновленном сквере на наши мероприятия. Надеемся, что осенью встретимся», - рассказала библиотекарь Центральной городской библиотеки Светлана Панкратьева.



Фото: ulan-ude-info.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.