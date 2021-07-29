Суд обязал мэрию Гусиноозерска построить новые очистные

Действующий объект водоотведения находится в аварийном состоянии



В Бурятии Гусиноозерский городской суд удовлетворил требования Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры о понуждении органов местного самоуправления Гусиноозерска организовать строительство новых городских очистных сооружений.



Прокуратурой установлено, что муниципалитет Гусиноозерска не принимается меры к реконструкции муниципальных очистных сооружений, несмотря на их аварийное состояние. Эксплуатация аварийного объекта водоотведения крайне негативно сказывается на окружающей среде, приводит к загрязнению озера Гусиного, куда попадают некачественно очищенные стоки.



Бездействие муниципалитета в этом вопросе и послужило основанием для обращения прокурора в суд, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Озеро Гусиное – крупный водоем, его площадь превышает 160 квадратных километров. Это «отдельный мир» со своей экосистемой, обитателями и растениями. В целях снижения антропогенной нагрузки на озеро необходимо обеспечить качественную очистку, попадающих в него сточных вод, минимизировать наносимый человеком урон природе.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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