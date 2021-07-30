В Забайкалье начнет работу ленд-арт парк «Тужи»

Он откроется возле села Укурик – родины Даши Намдакова



Уникальный туристический объект региона откроется 7 августа на берегу реки возле села Укурик Хилокского района - на родине всемирно известного скульптора, Заслуженного художника России Даши Намдакова, сообщили в пресс-службе минкультуры Забайкальского края.



В 2020 году сам мастер выступил с инициативой создания проекта - парка деревянных скульптур, который поможет возродить его родное село. Идею Даши Намдакова поддержали правительство, министерство культуры Забайкальского края, представители бизнеса.



Первым гостям представится уникальная возможность увидеть финальные этапы создания скульптур и присутствовать на открытии рукотворного ансамбля, познакомиться и пообщаться с Даши Намдаковым. Посетители смогут совершить пешую прогулку среди произведений искусства, принять участие в мастер-классе по рисованию на дереве, вечерней церемонии открытия.



В связи с эпидемической ситуацией посетить парк «Тужи» можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или результатов исследования на антитела к вирусу. Количество посетителей̆ на территории «Тужи» ограничено.



Стоимость билета в парк составляет 700 рублей на человека. Билеты можно приобрести у организатора и распространителей. По всем вопросам обращаться на почту:



Напомним, Даши Намдаков родился в 1967 года в забайкальском селе Укурик Хилокского района. Является народным художником Бурятии, академиком Российской академии художеств, членом Российской академии киноискусства, почетным членом Флорентийской академии искусства рисунка, Лауреатом премии правительства России. Его творчество связано с истоками народной бурятской культуры, историческими преданиями об эпических героях монгольского народа, с легендами и притчами кочевников. Произведения автора из Забайкалья отличает академически правильная пластика, емкость и выразительность образов, точный рисунок движений.



Работы Даши Намдакова хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, Музее искусства народов Востока, Музее современного искусства в Москве, во многих других музеях мира.



Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края



Уникальный туристический объект региона откроется 7 августа на берегу реки возле села Укурик Хилокского района - на родине всемирно известного скульптора, Заслуженного художника России Даши Намдакова, сообщили в пресс-службе минкультуры Забайкальского края.В 2020 году сам мастер выступил с инициативой создания проекта - парка деревянных скульптур, который поможет возродить его родное село. Идею Даши Намдакова поддержали правительство, министерство культуры Забайкальского края, представители бизнеса.Первым гостям представится уникальная возможность увидеть финальные этапы создания скульптур и присутствовать на открытии рукотворного ансамбля, познакомиться и пообщаться с Даши Намдаковым. Посетители смогут совершить пешую прогулку среди произведений искусства, принять участие в мастер-классе по рисованию на дереве, вечерней церемонии открытия.В связи с эпидемической ситуацией посетить парк «Тужи» можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или результатов исследования на антитела к вирусу. Количество посетителей̆ на территории «Тужи» ограничено.Стоимость билета в парк составляет 700 рублей на человека. Билеты можно приобрести у организатора и распространителей. По всем вопросам обращаться на почту: info@tuji.ru и по телефону: 8 924 020 44 88.Напомним, Даши Намдаков родился в 1967 года в забайкальском селе Укурик Хилокского района. Является народным художником Бурятии, академиком Российской академии художеств, членом Российской академии киноискусства, почетным членом Флорентийской академии искусства рисунка, Лауреатом премии правительства России. Его творчество связано с истоками народной бурятской культуры, историческими преданиями об эпических героях монгольского народа, с легендами и притчами кочевников. Произведения автора из Забайкалья отличает академически правильная пластика, емкость и выразительность образов, точный рисунок движений.Работы Даши Намдакова хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, Музее искусства народов Востока, Музее современного искусства в Москве, во многих других музеях мира.Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

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