Тункинский нацпарк вошел в ТОП-1000 культурных и туристических брендов России

Он выдержал конкуренцию среди почти 1500 заявок, поданных из 77 регионов страны



Тункинский национальный парк вошел в список победителей конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России». Конкурс проходил на общественной интернет-платформе «Живоенаследие.рф» и был призван выявить ключевые «магниты» материального и нематериального наследия, притягивающие в города и села России.



Более 5000 поселений, сооружений, природных объектов, образов, имен выдающихся людей, традиций и промыслов, событий и исторических дат, арт-кластеров, гастрономических брендов рассматривались на предмет включения в национальный рейтинг. Тункинский напарк стал лучшим в номинации «Природа». Об этом стало известно по итогам второго российского фестиваля «Живое наследие», который прошел на площадке Общественной палаты России, сообщили в пресс-службе резервата.



Задача конкурса - открыть новые магниты для туристов, которые известны в рамках своих территорий, но способны привлечь жителей других регионов и стран. Всего было подано 1478 заявок с подробным описанием брендов, из которых были отобраны в национальный рейтинг «ТОП-1000» 336 объектов и явлений из 77 регионов страны.



«Пандемия коронавируса кардинально изменила запрос туристов и структуру туристического потока. Туризм стал не только «более внутренним», но и более региональным и локальным. Потенциальные туристы стремятся сократить «плечо» путешествия, удешевить его, гарантировать и обезопасить поездку, пересесть с самолета на автомобиль. Все это создает потенциал для «взлета» новых локальных брендов, их туристической востребованности», - отметил эксперт Агентства стратегических инициатив Игорь Сюч.



С особым интересом в Общественной палате РФ приняли доклад директора Национального парка Тункинский Алдара Доржиева в рамках круглого стола: «Внутренний туризм: как выжить после пандемии и вырасти при открытии границ». Обсуждались вопросы: «Может ли локальный колорит спорить с экзотикой дальних стран?»; «Как региональным путешествиям выдержать конкуренцию с «виртуальным туризмом» и зарубежным предложениям при открытии границ?»; «Какие новые виды туризма можно вырастить на местах - сельский, экологический, индустриальный, гастрономический?»; «Пойдут ли в ход арт-туры, ретрит-поездки или квест-туризм?».



В рамках фестиваля прошли обсуждения возможностей развития внутреннего туризма, «оживления» культурного наследия, развития креативных практик в малых городах и селах. На интегративных сессиях участников учили находить и продвигать культурные бренды, использовать для этого медиадрайверы и медиаплатформы, организовывать события и создавать туристические сувениры.



Фестиваль «Живое наследие» прошел при поддержке Фонда президентских грантов, Ростуризма, Русского географического общества, Общенационального союза индустрии гостеприимства, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.



Фото: tunkapark.ru



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