В Бурятии школа выживает с работы травмированного повара

Уже больше года женщине не оплачивают больничный





Руководство Новосретенской школы (Бичурский район) отстранило от работы на год повара столовой. Женщина вышла с больничного, который длился более полугода, на работу. Однако через несколько дней поняла, что не может работать как раньше – не позволяет здоровье.

О Галине Трупаковой «Номер один» писал весной нынешнего года. Тогда в редакцию обратился ее сын, рассказав о несправедливости, с которой столкнулась мать.Напомним, летом 2020 года руководство Новосретенской школы вызвало на помощь своих сотрудников, в том числе и повара, помогать с ремонтом. Галина Трупакова пришла на работу, поднялась на стремянку, чтобы повесить тюль на окна, и упала с лестницы. Падение не прошло без последствий – в Республиканской больнице поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка поясничного отдела». Женщина проходила длительное лечение, а школа всеми силами пыталась откреститься от инцидента.По закону официально трудоустроенный работник со стажем имеет право на 100%-ную оплату больничного. Однако Галина Трупакова не получила от своего работодателя ни копейки. В августе 2020 года она отдала больничные листы директору школы, надеясь получить выплаты по временной нетрудоспособности. Однако деньги ей не перечисляли. В районном управлении образования, куда обратилась с вопросом, когда получит выплаты, женщине сообщили, что больничные листы к ним не поступали. Ведь чтобы сдать больничный лист по производственной травме, к нему нужно приложить ряд документов, чего директор не сделала.Вскоре семья Трупаковых обратилась с жалобой в Трудовую инспекцию. Специалисты провели расследование и нашли ряд нарушений в действиях директора как при несчастном случае, произошедшем с поваром, так и в сфере охраны труда в школе.По результатам проверки директор получила предписание от трудовой инспекции, а юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 50 000 по ч. 1. ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Вместе с тем в возбуждении уголовного дела пострадавшей отказано: по результатам судебно-медицинской экспертизы Галина Трупакова получила травму средней тяжести, а привлечение к уголовной ответственности в рамках ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) возможно только в случае причинения тяжкого вреда здоровью.Недавно сын Галины Трупаковой Кирилл сообщил, что ситуация не изменилась – больничный лист так и не оплатили, а директор судится с Трудовой инспекцией, вставшей на защиту работника.- В конце марта у мамы закончился больничный и она пошла на работу. Там ее встретили, мягко говоря, не очень доброжелательно, словно врага народа. Вахтеру сказали впускать и выпускать маму из школы под роспись, с фиксацией времени прихода и ухода. Такие требования больше ни к кому не предъявляются, - рассказывает Кирилл.Спустя несколько дней после выхода с больничного женщина почувствовала недомогание, работать было тяжело. Она попросила руководство школы перевести ее на более легкую работу. Свою просьбу Галина Трупакова подкрепила справкой из Бичурской ЦРБ, в которой врачебная комиссия рекомендовала ей легкий труд.Директор школы, по словам Кирилла, в переводе на другую должность женщине отказала: мотивировав, что вакансий нет. Вместо этого предложила подписать приказ об отстранении от работы с последующим увольнением. Подписывать приказ Галина Трупакова отказалась.Сейчас бывший повар находится дома и на работу выйти не может, как и получить выплаты. Директор школы, в свою очередь, ведет судебные тяжбы с Трудовой инспекцией. Новосретенская школа подала иск в Железнодорожный районный суд об оспаривании действий и решений органов госвласти.Представитель школы в суде настаивал на том, что Государственная инспекция труда не представила неопровержимые и достоверные доказательства, подтверждающие, что несчастный случай с Галиной Трупаковой произошел именно 17 июля 2020 года на территории школы и при указанных ею обстоятельствах, а также что женщина действовала по приказу или по распоряжению работодателя. Юрист настаивал на том, что повар самовольно по личной инициативе прибыла в школу и приняла участие в мелком косметическом ремонте и уборке в обеденном зале столовой.Юрист, представлявший интересы Новосретенской школы, просил признать незаконными (недействительными) предписания Государственной инспекции труда, результаты проверки и заключение о несчастном случае. Однако иск школы суд оставил без удовлетворения.Однако руководство школы решило не сдаваться и подало апелляцию в Верховный суд. Заседание состоится 11 августа.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»