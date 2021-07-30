Экс-директор «ЭкоАльянса» занял должность в минстрое Забайкальского края

Число чиновников из Бурятии, чьи карьеры пролегали через соседний регион или продолжаются там, стало заметным



В Забайкалье заместителем министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен Алдар Бальжиров. Он вступил в должность с 30 июля, и будет курировать жилищные программы и жилищное строительство министерства, сообщили в его пресс-службе.



Алдар Банзарович Бальжиров родился в Улан-Удэ, имеет два высших образования, в 2006 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Политология» и в 2009 году - Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление».



Трудовую деятельность начал, будучи студентом университета, с 2000 по 2007 годы занимал руководящие должности молодёжных общественных организаций. С 2007 по 2011 вел предпринимательскую деятельность.



С 2011 года начал работать в городской администрации Улан-Удэ на должности начальника управления по делам молодёжи, с 2012 занимал должность заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству города Гусиноозерска.



С 2019 года по настоящее время был директором регионального оператора ТКО «ЭкоАльянс» в Бурятии.



Имеет классный чин государственной службы – действительный муниципальный советник третьего класса. Сейчас получает степень магистра делового администрирования по специальности «Управление проектами» в РАНХиГС.



Заметим, что рекрутировать чиновников из Бурятии становится в соседнем регионе традицией. Бывший пресс-секретарь мэра Улан-Удэ Александра Голкова



Впрочем, есть более удачные примеры. Так, Александр Бардалеев, в конце 2017 года после победы в открытом конкурсе возглавил минэкономики Бурятии. В июле 2019 года он ушел в отставку. А 21 октября губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил Александра Бардалеева исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министром экономического развития. В апреле 2020 года краевое законодательное собрание утвердило его в этой должности. Заместителем ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края недавно назначен Виктор Гусляков, который в августе 2020 года уволился с поста директора Управления капитального строительства правительства РБ (УКС),



И это далеко не весь список чиновников из Бурятии, чьи биографии так или иначе были связаны с коридорами власти Забайкалья. Прямо «бурятская мафия», какая-то. Одной из причин этого, конечно, являются тесные связи двух регионов, а остальные кроются, видимо, в кадровом дефиците у соседей.



Фото: из личного архива Алдара Бальжирова В Забайкалье заместителем министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен Алдар Бальжиров. Он вступил в должность с 30 июля, и будет курировать жилищные программы и жилищное строительство министерства, сообщили в его пресс-службе.Алдар Банзарович Бальжиров родился в Улан-Удэ, имеет два высших образования, в 2006 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Политология» и в 2009 году - Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление».Трудовую деятельность начал, будучи студентом университета, с 2000 по 2007 годы занимал руководящие должности молодёжных общественных организаций. С 2007 по 2011 вел предпринимательскую деятельность.С 2011 года начал работать в городской администрации Улан-Удэ на должности начальника управления по делам молодёжи, с 2012 занимал должность заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству города Гусиноозерска.С 2019 года по настоящее время был директором регионального оператора ТКО «ЭкоАльянс» в Бурятии.Имеет классный чин государственной службы – действительный муниципальный советник третьего класса. Сейчас получает степень магистра делового администрирования по специальности «Управление проектами» в РАНХиГС.Заметим, что рекрутировать чиновников из Бурятии становится в соседнем регионе традицией. Бывший пресс-секретарь мэра Улан-Удэ Александра Голкова Юрий Сибиряков был назначен заместителем руководителя администрации губернатора Забайкальского края 26 июня 2017 года. А 12 февраля 2020 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В его должностные обязанности входило курирование вопросов региональной информационной политики и общественных связей. В июле 2019 года экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников занял пост министра здравоохранения Забайкальского края . Однако проработал в этой должности менее года. Уже в апреле 2020 года руководитель региона Александр Осипов отправил его в отставку и назначил нового министра.Впрочем, есть более удачные примеры. Так, Александр Бардалеев, в конце 2017 года после победы в открытом конкурсе возглавил минэкономики Бурятии. В июле 2019 года он ушел в отставку. А 21 октября губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил Александра Бардалеева исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министром экономического развития. В апреле 2020 года краевое законодательное собрание утвердило его в этой должности. Заместителем ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края недавно назначен Виктор Гусляков, который в августе 2020 года уволился с поста директора Управления капитального строительства правительства РБ (УКС), «прославившись» на этом посту рядом скандалов И это далеко не весь список чиновников из Бурятии, чьи биографии так или иначе были связаны с коридорами власти Забайкалья. Прямо «бурятская мафия», какая-то. Одной из причин этого, конечно, являются тесные связи двух регионов, а остальные кроются, видимо, в кадровом дефиците у соседей.Фото: из личного архива Алдара Бальжирова

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