Политика и власть 17.05.2024 в 16:53

Бурятия представила передовые технологии в области медицины и фармацевтики на выставке в Москве

Это экспресс-тесты, инновационные протезы, аналоги живой кожи, фитосборы, бальзамы и БПЛА
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия представила передовые технологии в области медицины и фармацевтики на выставке в Москве

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос посетили стенд Бурятии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 16 мая (возрастное ограничение 6+).




В рамках тематического дня «Современные технологии для сбережения здоровья» республика представила уникальные разработки и технологии в области медицины и фармацевтики. Проекты развиваются при поддержке правительства РБ и лично главы Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова.

«Рапид Био» представила экспресс-тесты по выявлению инфекционных заболеваний (Covid-19, грипп, сифилис, ВИЧ-инфекция и др.). На данный момент реализовано более 45 млн тестов.

«Салют Орто» представил решения в области протезирования нижних конечностей — инновационный коленный модуль с микропроцессорным управлением StepLife B7. Более 500 пациентов сейчас пользуются протезами компании Салют Орто.

«Шэнэскин» показал уникальный аналог живой кожи на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных клеточных технологий. На данный момент завершается проведение клинических исследований. Имеются патенты в России и Европе.

Центр восточной медицины продемонстрировал более 40 видов фитосборов в виде экстрактов и фиточаев на основе многовековой рецептуры тибетской медицины. Технологии здоровьесбережения, основанные на персонализированном подходе к питанию и рекомендациях по образу жизни. Также заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ЦВМ Цыбикжап Туртуев провел аппаратную пульсовую диагностику гостям выставки.

ВСГУТУ представил комплекс биологически активных добавок для активного долголетия: Йодпропионикс, Селенпропионикс, Бификардио, Пропионикс, Концентрат бифидобактерий жидкий. Объем производства более 300 тысяч флаконов в год. БГСХА и БГУ показали БАДы и косметические средства, созданные в рамках программы «Приоритет 2030».

В рамках НОЦ «Байкал» успешно работает молодежная лаборатория физиологически активных веществ и фитоинжиниринга БИП СО РАН, представившая на выставке бальзам «Артемизия», обладающий местнораздражающим, антибактериальным и антирадикальным действием.

Компания Аэроком представила «Бурю-10» — гибридный БПЛА самолетного типа. Взлет и посадка осуществляется вертикально. Максимальная скорость аппарата — 130 километров в час, грузоподъемность — до шести килограммов. Благодаря Буре-10 можно доставлять лекарственные препараты, изделия, анализы в труднодоступные уголки Бурятии. На данный момент осуществлено 4 пробных полета в разное время года в труднодоступные районы нашей республики.

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение производит медицинские расходные материалы для лабораторных исследований — наконечники полимерные для дозаторов пипеточных. Наконечники прошли регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ. Имеется Регистрационное удостоверение (РУ).

Возрастное ограничение 6+


Фото: правительство Бурятии

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ВДНХ выставка

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