В Улан-Удэ охранники жестоко избили посетителя гостиницы

Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 5 апреля постоялец одной из гостиниц в центре Улан-Удэ ко времени выезда отказался покинуть номер. Администратор обратилась в частную охранную организацию, которая охраняла объект. По вызову в гостиницу прибыли два работника группы быстрого реагирования. Во время выдворения постояльца они без законных оснований применили к мужчине физическую силу, нанеся не менее четырнадцати ударов кулаками по телу. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.









Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников частного охранного предприятия. Они подозреваются в превышении полномочий с применением насилия, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 203 УК РФ).«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», сообщили в Следственном комитете.Фото и видео: Следственный комитет Бурятии