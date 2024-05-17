Происшествия 17.05.2024 в 16:25
В Улан-Удэ охранники жестоко избили посетителя гостиницы
Расправа попала на видео, в отношении работников ЧОПа возбуждено уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников частного охранного предприятия. Они подозреваются в превышении полномочий с применением насилия, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 203 УК РФ).
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», сообщили в Следственном комитете.
Фото и видео: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 5 апреля постоялец одной из гостиниц в центре Улан-Удэ ко времени выезда отказался покинуть номер. Администратор обратилась в частную охранную организацию, которая охраняла объект. По вызову в гостиницу прибыли два работника группы быстрого реагирования. Во время выдворения постояльца они без законных оснований применили к мужчине физическую силу, нанеся не менее четырнадцати ударов кулаками по телу. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», сообщили в Следственном комитете.
Фото и видео: Следственный комитет Бурятии
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