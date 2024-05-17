Предприниматели Бурятии получат гранты на развития турбизнеса

Министерство туризма Бурятии объявило о проведении конкурса грантов в форме субсидий для развития туристической индустрии.

Заявки принимаются по четырем направлениям: сельский туризм, экологический туризм, социальный туризм, на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Республики Бурятия.

Проект должен содержать в себе: цель, задачи, финансово-экономическое обоснование затрат, включающее смету всех расходов по проекту (с приложением фотовидеоматериалов, эскизов, и иных материалов); ожидаемые результаты реализации проекта; сроки и этапы реализации проекта;

Участник может подать только одну заявку на каждый конкурс.

Подать заявку можно с 22 мая 2024 года с 08.30 до 20 июня 2024 года 17.30.

Подробности на официальном сайте Министерства туризма Республики Бурятия.





Фото: правительство Бурятии