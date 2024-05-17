Экономика и бизнес 17.05.2024 в 16:16

Предприниматели Бурятии получат гранты на развития турбизнеса

До 20 июня нужно успеть подать заявку
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Предприниматели Бурятии получат гранты на развития турбизнеса

Министерство туризма Бурятии объявило о проведении конкурса грантов в форме субсидий для развития туристической индустрии.

Заявки принимаются по четырем направлениям: сельский туризм, экологический туризм, социальный туризм, на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Республики Бурятия.

Проект должен содержать в себе: цель, задачи, финансово-экономическое обоснование затрат, включающее смету всех расходов по проекту (с приложением фотовидеоматериалов, эскизов, и иных материалов); ожидаемые результаты реализации проекта; сроки и этапы реализации проекта;

Участник может подать только одну заявку на каждый конкурс.

Подать заявку можно с 22 мая 2024 года с 08.30 до 20 июня 2024 года 17.30.

Подробности на официальном сайте Министерства туризма Республики Бурятия.


Фото: правительство Бурятии

Теги
гранты туризм в бурятии

Все новости

В Бурятии поздравили бриллиантовых и золотых юбиляров
17.05.2024 в 16:37
Российские туристы ждут безвизового проезда с Китаем
17.05.2024 в 16:30
В Улан-Удэ охранники жестоко избили посетителя гостиницы
17.05.2024 в 16:25
Предприниматели Бурятии получат гранты на развития турбизнеса
17.05.2024 в 16:16
Подросла на 3 сантиметра
17.05.2024 в 16:01
На развитие молочной отрасли Бурятии направят 38,1 миллионов рублей
17.05.2024 в 15:55
В Бурятии задержали 17-летнего угонщика мотоцикла
17.05.2024 в 15:45
Жителей сел Бурятии приглашают к участию в конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»
17.05.2024 в 15:15
Сотрудники Росреестра посадили деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне
17.05.2024 в 15:04
В Бурятии браконьерские точки не могут снести годами
17.05.2024 в 14:48
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
На развитие молочной отрасли Бурятии направят 38,1 миллионов рублей
На каждый литр проданного молока на переработку государство добавит еще 10 рублей в виде субсидии
17.05.2024 в 15:55
Студентка из Бурятии создала уникальный напиток для спортсменов из молочной сыворотки
Сейчас проект находится на этапе подбора рецептуры и проверке основных свойств
17.05.2024 в 13:01
Утвержден обновленный план развития горных работ Тимлюйского цементного завода
Изменения связаны с временным выводом из эксплуатации одного из участков отвалообразования
17.05.2024 в 12:45
Свыше 20 км пути уже модернизировали на ВСЖД
Ремонтно-путевая кампания на магистрали стартовала в конце апреля
17.05.2024 в 09:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru