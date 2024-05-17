Общество 17.05.2024 в 17:25

Пенсионеров Улан-Удэ научили правильно высаживать цветы

Занятия проходят в рамках Университета третьего возраста
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеров Улан-Удэ научили правильно высаживать цветы

В Бурятии в рамках президентского национального проекта «Демография» действуют 160 факультетов Университета третьего возраста, с охватом 35,5 тысяч людей старшего возраста. В городе Улан-Удэ успешно работает один из факультетов «Сад и огород».

На одном из занятии факультета пенсионеров научили правильному пикированию рассады цветов петуния. 

Перед слушателями с лекцией выступила кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Лесоводство и лесоустройство» БГСХА Елена Коновалова, практическое занятие проводили преподаватели Эржена Цыренова и Кристина Монгуш. 

Перед практическим занятием они рассказали, как правильно подготовить почву, выбрать посадочный материал, посадить его, о его уходе и поливе.

Занятие прошло в тепличных комплексах на территории академии, для слушателей представилась возможность наглядно ознакомиться всем великолепием и большим видом рассады цветов. 

- Мы с большим удовольствием своими руками пикировали рассаду. Получили огромное удовольствие, задавали вопросы, говорили про свои ошибки и просили советов. По окончанию занятия нам вручили рассады цветов для украшения их приусадебных участков. Мы в восторге от увиденного объема и видов рассады цветов, получили огромное удовольствие от процесса. Получили опыт, который теперь каждый из нас может применить на практике - на своих дачных участках, - поделилась впечатлениями от занятия одна из слушательниц Университета третьего возраста Лариса Балдандоржиевна.


Фото: минсоцзащиты РБ

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