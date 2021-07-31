Бурятия может получить 2,9 млрд рублей на инфраструктурные объекты

Средства предоставляются на привлекательных условиях - по ставке 3 процента сроком до 15 лет



Правительство Бурятии работает над перечнем объектов, которые планируется реализовать в регионе за счет инфраструктурных кредитов, сообщили в его пресс-службе. Предельно допустимый лимит для каждого региона разный и зависит от уровня долга. Для Бурятии такой лимит составляет 2,9 млрд рублей.



Инструменты, которые власти РФ разработали для развития инфраструктуры в регионах, а именно специальные кредиты и облигации, помогут решить накопившиеся проблемы и навести порядок в этой сфере. Об этом заявил Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Хабаровский край, где он с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым посетил ряд объектов строительства.



«По инициативе главы государства мы ввели новые инструменты развития регионов. Это то, о чем мы говорили, - инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации», - сказал он.



В настоящее время правительство республики работает над составлением перечня объектов, реализуемых за счет инфраструктурных кредитов. После одобрения этого перечня на трехсторонней комиссии будет принято решение о выделении Бурятии средств инфраструктурного кредита.



Напомним, что на прошлой неделе Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому регионы получат льготные бюджетные займы для совершенствования инфраструктуры, а именно, на совершенствование территорий, строительство, а также реконструкцию социально значимых объектов. Общая сумма для распределения 500 млрд рублей, средства предоставляются по 3% ставке сроком до 15 лет.



Фото: egov-buryatia.ru



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