Сто вопросов для главы республики

Алексей Цыденов ответил на вопросы жителей Заиграевского района и взял на контроль проблемы



Более 100 вопросов задали жители Заиграевского района главе Бурятии во время прямого эфира, который длился более трех часов. Все вопросы, поступившие от жителей района, будут переданы для дальнейшей работы в профильные министерства и ведомства, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В том числе, многие жители населенных пунктов Заиграевского района писали в соцсетях, что у них в поселках нет сотовой связи.



«Мы этот вопрос прорабатываем, не только в Заиграевском районе. Сейчас мы готовим программу по населенным пунктам, где нет мобильной связи. Есть поручение президента и его уже прописали в законе о том, что где есть точка доступа в интернет, должна быть мобильная связь. Соответственно, по линии минкомсвязи России формируется новая программа совместно с мобильными операторами. Те населенные пункты, которые не попадают в эту программу, мы готовы сами проработать с мобильными операторами и, если где-то нужно будет немного дофинансировать, например, для строительства вышки, мы это сделаем. Прошу глав сельских поселений дать полный список в минтранс, где нет еще мобильной связи», - отметил Алексей Цыденов.



Один из подписчиков написал, что в поселке Онохой-2 на военно-ремонтном заводе идет сокращение штата, работников переводят на четырехдневную рабочую неделю.



«Да, в курсе ситуации. Там действительно снизился объем гособоронзаказа. Мы сейчас с заводом пытаемся найти альтернативы, загрузку гражданской продукцией. У нас уже такой опыт есть с приборостроительным объединением, которое на 100% было на гособоронзаказе. Мы с коллегами поработали, и завод сейчас в достаточно значительном объеме загружен гражданской продукцией. С заводом в Онохое знаем ситуацию, у нас министерство промышленности занимается тем, чтобы найти возможности заказа именно гражданской продукцией. Но и не отказываемся от гособоронзаказа, у меня запланирована встреча в министерстве обороны по увеличению именно гособоронзаказа на наш завод», - сказал глава Бурятии.



Жители поселка Новая Брянь пожаловались на отсутствие рабочих мест. Алексей Цыденов считает, что для того, чтобы рабочие места появились, нужна инициатива бизнес-сообщества. «Нам нужно, чтобы кто-то из предпринимателей заявился, начал развивать свой бизнес, а мы в свою очередь поможем, инструменты для помощи бизнесу у нас есть, нужна активность самих людей. Пока конкретных идей по Новой Бряни у меня нет, но будем думать над идеями как помочь», - подчеркнул глава республики.



Жители села Унэгэтэй рассказали, что в поселении размыло береговую линию, при очередном подъеме уровня реки, вода «зайдет» в населённый пункт. Алексей Цыденов поручил минприроды проработать вопрос о восстановлении береговой линии. «Если там угроза стоит подтопления улиц, детского сада и другой инфраструктуры, в режиме ЧС прошу срочно начать работы. Коллеги, прошу с выездом на место отработать этот вопрос», - сказал Алексей Цыденов.



Из зала к главе республики обратился глава администрации поселка Татарский Ключ с проблемой пустующих многоквартирных домов, собственники которых бросили свои квартиры. Эти дома включены в программу капитального ремонта и требуют финансовых вложений. Сейчас на балансе администрации поселения стоит 15 таких домов, за капремонт нежилых построек муниципалитет должен оплатить 600 тысяч рублей.



Первый заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин предложил главе поселка создать муниципальную межведомственную комиссию и признать эти дома аварийными. «Тогда согласия других собственников не потребуются, и дома автоматически будут исключены из программы капремонта», - пояснил Евгений Коркин.



Жители поселка Челутай также подняли в соцсетях вопрос бесхозных многоквартирных домов. Проблема жителей поселка заключается в том, что на территории этого муниципального образования снесли три муниципальных дома, однако строительный мусор не вывезен и представляет опасность.

«Коллеги, такая простейшая задача, решить ее можно было бы за пару дней. Ставлю на контроль главе района, во вторник прошу отчитаться», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Алексей Цыденов продолжает новый формат общения с жителями муниципалитетов республики. Первый прямой эфир состоялся в Кабанском районе, напомнили в пресс-службе правительства региона.



Фото: egov-buryatia.ru



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