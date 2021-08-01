Южный циклон вызовет сильные дожди на территории Бурятии

Непогода в регионе ожидается 2 и 3 августа



По информации Бурятского гидрометцентра, южный циклон вызовет 2 августа по южной половине Бурятии и 3 августа на большей части территории дожди, местами сильные дожди.



"В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - "101", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.