В Бурятии прирост больных коронавирусом за сутки составил 185 случаев

31 июля умерло 6 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 185 новых случаев коронавируса. Из них 132 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



49 % (25 935) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 15 930 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 935 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 829.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3613 человек.



Первым компонентом привито 261 389 человек (36,3%) от взрослого населения, 203 623 человека полностью привиты (28,3%).



31 июля умерло 6 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



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