Читинец ударил ножом мать, а его сестра, спасаясь, спрыгнула с пятого этажа

Пожилая женщина укрылась у соседей и выжила, а 30-летняя сестра скончалась



В Чите предъявлено обвинение в покушении на убийство 24-летнему жителю краевого центра, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в ночь на 30 июля в Чите в одном из многоквартирных домов по улице Смоленской обвиняемый, находясь в своей квартире с матерью и сестрой, в ходе ссоры ударил ножом в шею 62-летнюю мать, которая смогла убежать и скрыться в квартире соседей. В это же время 30-летняя сестра обвиняемого, спасаясь, спрыгнула с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, и от полученных травм скончалась на месте.



Мужчина был задержан полицейскими. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Установлено, что обвиняемый несколько лет состоит на учете врача-психиатра.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: СКР



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.