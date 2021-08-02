В аэропорту Иркутска встретили серебряного призера Олимпиады Светлану Гомбоеву

Вместе со Светланой вся делегация республики направляется в Бурятию, где состоится чествование спортсменки



Спортивная общественность Бурятии встретила серебряного призёра XXXII летних Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука Светлану Гомбоеву в аэропорту Иркутска. Делегацию возглавил заместитель председателя правительства, президент региональной Федерации стрельбы из лука Вячеслав Цыбикжапов, сообщили в минспорта республики.

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«Света была забойщица - первой стреляла. И как она начинала - так и стреляла вся команда. Все поединки командные получились уверенные, сильные. Света - молодец. Проявила свой бойцовский характер», - отметил зампред во время встречи.

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Вячеслав Цыбикжапов также рассказал, что Светлану ждут в Бурятии и не с пустыми руками.

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«По закону республики серебряная медаль Олимпийских игр в команде предполагает выделение двухкомнатной квартиры и премии тренеру и спортсмену по 583 тысячи рублей. Плюс как призеру олимпийских игр у Светланы будет пожизненная ежемесячная выплата», - напомнил вице-премьер.

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Светлана Гомбоева 25 июля в составе сборной России по стрельбе из лука завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в командном зачёте. Помимо Светланы команду нашей страны представили Елена Осипова и Ксения Перова. На пути к финалу им удалось взять верх над командами Украины, США и Германии, уступив лишь в золотом финале сборной Кореи. За развязкой состязания следила вся страна.

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«Президенту российской Федерации стрельбы из лука Владимиру Ешееву я сразу позвонил. Плохая связь была - но мы оба поняли, что были рады», - поведал Цыбикжапов под оживленный смех собравшихся.



«Большое спасибо всем тем, кто был рядом, кто выражал мне слова поддержки, писал мне добрые слова, поздравлял с медалью», - сказала Светлана Гомбоева отметив вклад каждого, кто внес весомый вклад в ее спортивное становление.

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Вместе со Светланой вся делегация направляется обратно в Бурятию, чтобы уже здесь торжественно встретить и поздравить всех причастных к новой олимпийской медали в копилке спортивных достижений республики.

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Фото: Денис Слепцов







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