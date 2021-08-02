В Бурятии водителей мусоровозов заставят фотографировать мусорные баки

Нововведение уже апробировано в нескольких населенных пунктах республики
До конца года сфера вывоза мусора в Бурятии окончательно вступит в эпоху цифровых технологий. Сейчас новая система работы обкатывается в некоторых пилотных точках республики. Новинка позволит плотно отслеживать ситуацию.
«В Бурятии есть проблема с транспортировкой ТКО. Очень много обращений поступает. В основном, они касаются невывоза, несоблюдения графика. Эта тема долго обсуждается. Чтобы поставить точку, навести порядок, мы ввели цифровой формат», - сообщил министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев.
Обновленная система выглядит так. У водителя есть планшет. Подъехав к заданной точке, он фотографирует контейнерную площадку до вывоза мусора, а затем после того, как забрал мусор. Информация передается в единую систему.
«Каждый контейнер имеет свой объем, и мы видим, сколько в каждой машине ТКО. Далее, у нас еще осуществляется весовой контроль на полигоне», - отмечают в минприроды республики.
В пилотном режиме новаторский подход внедрен в Гусиноозерске, работу проанализируют, если надо - что-то исправят. Имеются планы даже сделать несколько видеоинструкций.
При подготовке к новому этапу, в первую очередь, проводится инвентаризация контейнерных площадок, которые обслуживают мусоровозы «ЭкоАльянса» или его подрядчиков.
«Это надо для более четкого формирования графика движения, мониторинга того куда, когда едет машина и фактов ее остановки. Также мы проинвентаризировали все объекты недвижимости, как жилые, так и нежилые. Теперь проблема с персональными данными исчерпана», - поясняет министр.
Инвентаризация уже прошла в Гусиноозерске, Кабанске, Селенгинске и Закаменске. Три последних населенных пункта стоят на грани вхождения в пилотный проект.
В целом систему можно очень быстро запустить по всей Бурятии. Это и планируется сделать в ближайшие месяцы, до конца 2021 года. В «ЭкоАльянсе» намечено провести совещание с подрядчиками, на котором обсудят новый этап развития отрасли.
С цифровизацией мусорной отрасли будет осуществлен стопроцентный контроль работы и регоператора, и подрядчиков. По крайней мере, чиновники очень на это надеются.
Делая шаг в цифровизацию, Бурятия подписала соглашение о взаимодействии с «мусорным оператором» Иркутской области.
«Компания «РТ-НЭО» бесплатно поделилась с нами своим программным обеспечением. А программный комплекс стоит около 200-300 миллионов – один из лучших по России. Используется «облачное» решение – в дата-центре арендована вычислительная мощность, на которой развернут программный комплекс. Планшетами водителей машин обеспечивают либо «ЭкоАльянс», либо подрядчики. Планшет стоит около шести тысяч рублей. Это незначительные деньги», - рассказывают в правительстве республики.
Жителей заверяют, что «ЭкоАльянс» будет проводить оплату работы подрядчиков по обслуживанию тех контейнерных площадок, которые проинвентаризированы.
Ситуация в частном секторе республики, где очень мало контейнерных площадок для мусорных баков, выглядит сложнее. Частный сектор в последние годы обслуживали методом подворового вывоза – жители выставляют пакеты с мусором на улицу, у калитки или вешают на забор (с уличной стороны). Мусоровоз подъезжает к каждому домовладению и забирает их.
Неужели водителям машин, в качестве доказательства, придется фотографировать каждую калитку до вывоза и после него?
«В законе, в тарифе подворовой вывоз не предусмотрен. Но если в частном секторе нет контейнерной площадки, обустроенной по всем нормам, то мы используем такой вариант. Будет график вывоза. Машина по графику приезжает, а жители сами свои мешки подносят к машине. Машина, по графику, будет ждать жителей в определенном месте. Этот способ должен все устроить», - уверен Сергей Матвеев.
Сколько времени мусоровоз будет стоять и ждать, пока жители частного сектора придут к нему с пакетами, не совсем ясно.
«Понятно, что час стоять и ждать не будет. Это будет какие-то разумное время, достаточное для того, чтобы люди подошли, спокойно сложили мешки в мусоровоз. На какой-то улице, например, остановится в трех местах», - пообещал министр.
Чиновники также обещают, что объем принесенного частниками мусора тоже будут контролировать. Видимо, тоже будут фотографировать на планшет?
В правительстве напоминают, что при выдаче «мусорному регоператору» республики субсидии (она была одобрена на последней сессии республиканского парламента) установлены показатели, призванные активизировать «ЭкоАльянс». Среди них – стопроцентная инвентаризация контейнерных площадок.
Фото: «Номер один»
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