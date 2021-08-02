В Бурятии водителей мусоровозов заставят фотографировать мусорные баки

Нововведение уже апробировано в нескольких населенных пунктах республики





До конца года сфера вывоза мусора в Бурятии окончательно вступит в эпоху цифровых технологий. Сейчас новая система работы обкатывается в некоторых пилотных точках республики. Новинка позволит плотно отслеживать ситуацию.

«В Бурятии есть проблема с транспортировкой ТКО. Очень много обращений поступает. В основном, они касаются невывоза, несоблюдения графика. Эта тема долго обсуждается. Чтобы поставить точку, навести порядок, мы ввели цифровой формат», - сообщил министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев.Обновленная система выглядит так. У водителя есть планшет. Подъехав к заданной точке, он фотографирует контейнерную площадку до вывоза мусора, а затем после того, как забрал мусор. Информация передается в единую систему.«Каждый контейнер имеет свой объем, и мы видим, сколько в каждой машине ТКО. Далее, у нас еще осуществляется весовой контроль на полигоне», - отмечают в минприроды республики.В пилотном режиме новаторский подход внедрен в Гусиноозерске, работу проанализируют, если надо - что-то исправят. Имеются планы даже сделать несколько видеоинструкций.При подготовке к новому этапу, в первую очередь, проводится инвентаризация контейнерных площадок, которые обслуживают мусоровозы «ЭкоАльянса» или его подрядчиков.«Это надо для более четкого формирования графика движения, мониторинга того куда, когда едет машина и фактов ее остановки. Также мы проинвентаризировали все объекты недвижимости, как жилые, так и нежилые. Теперь проблема с персональными данными исчерпана», - поясняет министр.Инвентаризация уже прошла в Гусиноозерске, Кабанске, Селенгинске и Закаменске. Три последних населенных пункта стоят на грани вхождения в пилотный проект.В целом систему можно очень быстро запустить по всей Бурятии. Это и планируется сделать в ближайшие месяцы, до конца 2021 года. В «ЭкоАльянсе» намечено провести совещание с подрядчиками, на котором обсудят новый этап развития отрасли.С цифровизацией мусорной отрасли будет осуществлен стопроцентный контроль работы и регоператора, и подрядчиков. По крайней мере, чиновники очень на это надеются.Делая шаг в цифровизацию, Бурятия подписала соглашение о взаимодействии с «мусорным оператором» Иркутской области.«Компания «РТ-НЭО» бесплатно поделилась с нами своим программным обеспечением. А программный комплекс стоит около 200-300 миллионов – один из лучших по России. Используется «облачное» решение – в дата-центре арендована вычислительная мощность, на которой развернут программный комплекс. Планшетами водителей машин обеспечивают либо «ЭкоАльянс», либо подрядчики. Планшет стоит около шести тысяч рублей. Это незначительные деньги», - рассказывают в правительстве республики.Жителей заверяют, что «ЭкоАльянс» будет проводить оплату работы подрядчиков по обслуживанию тех контейнерных площадок, которые проинвентаризированы.Ситуация в частном секторе республики, где очень мало контейнерных площадок для мусорных баков, выглядит сложнее. Частный сектор в последние годы обслуживали методом подворового вывоза – жители выставляют пакеты с мусором на улицу, у калитки или вешают на забор (с уличной стороны). Мусоровоз подъезжает к каждому домовладению и забирает их.Неужели водителям машин, в качестве доказательства, придется фотографировать каждую калитку до вывоза и после него?«В законе, в тарифе подворовой вывоз не предусмотрен. Но если в частном секторе нет контейнерной площадки, обустроенной по всем нормам, то мы используем такой вариант. Будет график вывоза. Машина по графику приезжает, а жители сами свои мешки подносят к машине. Машина, по графику, будет ждать жителей в определенном месте. Этот способ должен все устроить», - уверен Сергей Матвеев.Сколько времени мусоровоз будет стоять и ждать, пока жители частного сектора придут к нему с пакетами, не совсем ясно.«Понятно, что час стоять и ждать не будет. Это будет какие-то разумное время, достаточное для того, чтобы люди подошли, спокойно сложили мешки в мусоровоз. На какой-то улице, например, остановится в трех местах», - пообещал министр.Чиновники также обещают, что объем принесенного частниками мусора тоже будут контролировать. Видимо, тоже будут фотографировать на планшет?В правительстве напоминают, что при выдаче «мусорному регоператору» республики субсидии (она была одобрена на последней сессии республиканского парламента) установлены показатели, призванные активизировать «ЭкоАльянс». Среди них – стопроцентная инвентаризация контейнерных площадок.Фото: «Номер один»