Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в окутанной дымом Бурятии

Мониторинг качества воздуха ведется ежедневно



Сегодня утром специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в Улан-Удэ, а также населенных пунктах Кабанского, Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского, Северобайкальского, Баргузинского и Селенгинского районов. Напомним, сильная задымленность в связи с лесными пожарами в Якутии и Иркутской области отмечена сегодня во всех районах республики

«Управлением осуществляется ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сажи в жилых зонах, местах расположения социально–значимых объектов и массового пребывания населения г. Улан-Удэ и населенных пунктах Тарбагатайского, Кабанского, Заиграевского, Селенгинского, Иволгинского, Северобайкальского и Баргузинского районов», - сообщили в Роспотребнадзоре.



Для снижения рисков негативного воздействия на здоровье в ведомстве рекомендуют по возможности минимизировать время пребывания на улице, использовать защитные маски и плотно закрывать окна и двери квартир.



Фото: «Номер один» «Управлением осуществляется ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сажи в жилых зонах, местах расположения социально–значимых объектов и массового пребывания населения г. Улан-Удэ и населенных пунктах Тарбагатайского, Кабанского, Заиграевского, Селенгинского, Иволгинского, Северобайкальского и Баргузинского районов», - сообщили в Роспотребнадзоре.Для снижения рисков негативного воздействия на здоровье в ведомстве рекомендуют по возможности минимизировать время пребывания на улице, использовать защитные маски и плотно закрывать окна и двери квартир.Фото: «Номер один»

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