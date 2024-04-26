В Улан-Удэ пройдет российско-монгольская ярмарка

В Улан-Удэ со 2 по 5 мая состоится российско-монгольская ярмарка. Уже традиционно она разместится на площадке физкультурно-спортивного комплекса.

Среди участников выставки более 60 монгольских компаний, которые представят продукцию из кашемира и шерсти лучших производителей. Также будут изделия из кожи, головные уборы, аксессуары и украшения, сувенирная продукция, образовательные услуги и многое другое.

В ярмарке также примут участие более 40 компаний из Бурятии, в павильонах которых можно будет приобрести продукты, товары для здоровья. Здесь же развернётся экспозиция «Ремесленники Бурятии» с достижениями мастеров народно-художественных промыслов республики.

Выставка будет работать с 10 до 18 часов.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер Один»