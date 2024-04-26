Общество 26.04.2024 в 12:04

В Бурятии потушили все лесные пожары

Два возгорания ликвидировали в первые сутки
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии потушили все лесные пожары

В Бурятии за прошедшие сутки было обнаружено два лесных пожара в Иволгинском и Кяхтинском районах. На тушении работали 73 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, задействовано 28 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 10 гектаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Причина возгорания в Иволгинском районе - переход огня с земель иных категорий. В Кяхтинском районе пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорания были оперативно ликвидированы в первые сутки.

«Также проводились работы по тушению пожара, возникшего 24 апреля в Иволгинском районе, возгорание ликвидировали в 11 утра 25 апреля. На утро 26 апреля новых пожаров в республике не зарегистрировано», - уточнили в агентстве лесного хозяйства.

Фото: скриншот видео Агентства лесного хозяйства

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