Школа из Селенгинского района Бурятии вошла в тройку лучших на первой национальной премии «Россия – мои горизонты»

23 апреля в Москве состоялось награждение победителей Первой национальной профориентационной премии «Россия — мои горизонты» (18+). В конкурсе приняли участие 3111 заявок из всех уголков страны, и только 70 из них попали в финал.

- Коллектив Загустайской школы Селенгинского района вошел в тройку лучших в номинации «Лучший партнерский проект Единой модели профориентации, -сообщили в министерстве образования и науки РБ.

В 2023 году на базе Загустайской школы при участии МВД был создан правоохранительный класс. Реализация проекта стала возможной благодаря команде единомышленников: директору школы Марине Бальчиновой и автору проекта - советнику всероссийского проекта «Навигаторы детства» Елене Мангатаевой.



Елена Мангатаева внесла значительный вклад в развитие профориентационной работы в школе. Она разработала и осуществила проект по созданию правоохранительного класса, который помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии и получить необходимые знания и навыки для поступления в вузы МВД.



Премия «Россия — мои горизонты» является престижным мероприятием в области профессиональной ориентации. Она направлена на выявление, поддержку и поощрение лучших инициатив, проектов и достижений в этой сфере, которые помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.





Фото: минобрнауки РБ