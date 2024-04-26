Общество 26.04.2024 в 11:18

Школа из Селенгинского района Бурятии вошла в тройку лучших на первой национальной премии «Россия – мои горизонты»

На базе школы был создан профориентационный правоохранительный класс
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школа из Селенгинского района Бурятии вошла в тройку лучших на первой национальной премии «Россия – мои горизонты»

23 апреля в Москве состоялось награждение победителей Первой национальной профориентационной премии «Россия — мои горизонты» (18+). В конкурсе приняли участие 3111 заявок из всех уголков страны, и только 70 из них попали в финал.

- Коллектив Загустайской школы Селенгинского района вошел в тройку лучших в номинации «Лучший партнерский проект Единой модели профориентации, -сообщили в министерстве образования и науки РБ.

В 2023 году на базе Загустайской школы при участии МВД был создан правоохранительный класс. Реализация проекта стала возможной благодаря команде единомышленников: директору школы Марине Бальчиновой и автору проекта - советнику всероссийского проекта «Навигаторы детства»  Елене Мангатаевой.

Елена Мангатаева внесла значительный вклад в развитие профориентационной работы в школе. Она разработала и осуществила проект по созданию правоохранительного класса, который помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии и получить необходимые знания и навыки для поступления в вузы МВД.

Премия «Россия — мои горизонты» является престижным мероприятием в области профессиональной ориентации. Она направлена на выявление, поддержку и поощрение лучших инициатив, проектов и достижений в этой сфере, которые помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.


Фото: минобрнауки РБ

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