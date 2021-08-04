В Улан-Удэ приведут в порядок дорогу к авиазаводу

Накануне в соцсетях работники опубликовали пост с фотографиями размытой трассы

Сегодня на планерном совещании в мэрии города руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов сообщил, что дорогу, ведущую к одному из корпусов Улан-Удэнского авиазавода, начали грейдировать.- Сегодня с утра МБУ «Комбинат по благоустройству» приступает к отсыпке и грейдированию дороги. Перечень мероприятий определен, сметная стоимость рассчитана. Ориентировочно в течение недели все работы будут выполнены, - сказал Николай Попов.Накануне в соцсетях горожане выразили недовольство состоянием дороги, ведущей к проходной административно-бытового корпуса Улан-Удэнского авиазавода. Анонимный автор выложил несколько фото на которых видно, что вся дорога размыта после прошедших дождей.- Сегодня пришёл на работу на Улан-Удэнский авиазавод и прошёлся через проходную АБК, и был, мягко говоря, ошарашен таким наплевательским отношением работодателя к своим работникам! Не знаю, как там было раньше до грейдера, (потому как никогда там не ходил) но сегодня мой путь до работы превратился в какой-то челлендж! Автомобили перемешали всю глину в жидкую кашу, места пройти и не вляпаться по самые лодыжки - нет! Хотел обойти по траве но чтоб это сделать нужно мачете, которое, увы, нельзя проносить с собой на территорию предприятия! Высота травы выше пояса, к концу лета будут джунгли! Подходя к стоянке увидел как машины стоят заляпанные в грязи чуть ли не по самые крыши, как после участия в ралли, парочка из них застряли и были брошены хозяевами прямо среди проезда между рядами. Видно по следам, как водитель вылазил из машины и утопал в 15 сантиметровом слое глины! И это - путь на работу работников холдинга «Вертолёты России»! Сегодня, заходя на проходную, я был очень горд, что работаю в такой крупной корпорации, попутно обтряхивая глину с туфлей и гач! – эмоционально высказался житель города.Как отметили в администрации Улан-Удэ, сейчас обсуждается возможность капитального ремонта подъездной дороги до проходной АБК авиазавода. Проектно-сметную документацию разработало ООО «Проект Регион03» - на ее создание был выделен 1 миллион рублей из средств проекта «Народный бюджет».В проекте предусмотрен капитальный ремонт проезжей части и тротуара, устройство парковки возле авиазавода, водоотведение ливневых и талых вод. Протяженность проектируемого участка составляет около 450 метров. При определении источника финансирования работы могут быть выполнены в 2021-2022 годах.фото: Аноним 03