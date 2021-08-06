Таможенники Сибири пресекли контрабанду 6, 5 тонны белого нефрита

Стоимость партии оценивается почти в 400 млн рублей, камень добывался в Бурятии и Забайкалье



Вывоз в Китай около 6,5 тонны нелегально добытого белого нефрита предотвратила Сибирская оперативная таможня, сообщили в ее пресс-службе. Ликвидирован канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня с территории России через Казахстан.



Таможенники пресекли контрабанду совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам. Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз.



Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита, согласно которой камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта по экспертным оценкам составляет около 393 млн рублей. Таможенники проверили цепочку сделок с нефритом на внутреннем рынке и выяснили, что указанный в товаросопроводительных документах недропользователь к добыче изъятого камня отношения не имеет, а сделки купли-продажи являются фиктивными.



«Преступники намеренно выбрали для контрабанды нефрита из Бурятии более длинный и затратный маршрут через Казахстан, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. – Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства – члена Евразийского экономического союза».

В отношении перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов (статьи 30 и 226,1 УК РФ). Как удалось установить таможенникам, он знал, что осуществляет поставки нефрита из России в Китай по подложным документам, но продолжал это делать из корыстных побуждений.



По имеющимся у оперативников данным, к пресеченной контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай. В феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня. Таможенники предотвратили контрабанду первой партии нефрита в рамках запланированных поставок на стадии замысла и ликвидировали сам канал.



Осенью 2019 года Сибирская оперативная таможня также предотвратила вывоз двух партий нелегально добытого зеленого нефрита общим весом 20 тонн стоимостью 50 млн рублей на российско-казахстанской границе.







В Бурятии сосредоточено свыше 90 процентов балансовых запасов сортового нефрита России, включая самый ценный - белый. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно в Бурятии добывается более 270 тонн этого камня. В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зеленым золотом» и «священным камнем». Его цена в Китае может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии. Республиканское МВД неоднократно рапортовало об успехах в декриминализации отрасли. Однако, судя по всему, криминальные добытчики нефрита просто сменили канал нелегального экспорта с Забайкалья на Казахстан.



Фото: stu.customs.gov.ru Вывоз в Китай около 6,5 тонны нелегально добытого белого нефрита предотвратила Сибирская оперативная таможня, сообщили в ее пресс-службе. Ликвидирован канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня с территории России через Казахстан.Таможенники пресекли контрабанду совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам. Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз.Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита, согласно которой камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта по экспертным оценкам составляет около 393 млн рублей. Таможенники проверили цепочку сделок с нефритом на внутреннем рынке и выяснили, что указанный в товаросопроводительных документах недропользователь к добыче изъятого камня отношения не имеет, а сделки купли-продажи являются фиктивными.«Преступники намеренно выбрали для контрабанды нефрита из Бурятии более длинный и затратный маршрут через Казахстан, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. – Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства – члена Евразийского экономического союза».В отношении перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов (статьи 30 и 226,1 УК РФ). Как удалось установить таможенникам, он знал, что осуществляет поставки нефрита из России в Китай по подложным документам, но продолжал это делать из корыстных побуждений.По имеющимся у оперативников данным, к пресеченной контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай. В феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня. Таможенники предотвратили контрабанду первой партии нефрита в рамках запланированных поставок на стадии замысла и ликвидировали сам канал.Осенью 2019 года Сибирская оперативная таможня также предотвратила вывоз двух партий нелегально добытого зеленого нефрита общим весом 20 тонн стоимостью 50 млн рублей на российско-казахстанской границе. Как сообщал «Номер один» , в 2020 году Бурятской таможней выявлено три факта незаконного перемещения нефрита, по результатам которых возбуждено три дела об административных правонарушениях. В 2019 году было 19 дел. Вес изъятого нефрита, ставшего предметом правонарушения, составил около 8 тонн. Стоимость изъятого товара - 724,4 тысячи рублей.В Бурятии сосредоточено свыше 90 процентов балансовых запасов сортового нефрита России, включая самый ценный - белый. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно в Бурятии добывается более 270 тонн этого камня. В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зеленым золотом» и «священным камнем». Его цена в Китае может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии. Республиканское МВД неоднократно рапортовало об успехах в декриминализации отрасли. Однако, судя по всему, криминальные добытчики нефрита просто сменили канал нелегального экспорта с Забайкалья на Казахстан.Фото: stu.customs.gov.ru

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